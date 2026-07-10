Más de 60 universidades públicas creadas por el Congreso desde 2020 existen solo en papel

En los últimos seis años, el Congreso peruano aprobó más de 60 universidades públicas, pero solo una tiene licencia para operar, según el Minedu. | Composición con IA

En los últimos seis años, el Congreso peruano aprobó más de 60 universidades públicas, pero solo una tiene licencia para operar, según el Minedu. | Composición con IA

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En los últimos seis años, el Congreso aprobó la creación de decenas de universidades públicas en distintas regiones del país. Sin embargo, la gran mayoría aún no funciona. Información oficial del Ministerio de Educación (Minedu), obtenida mediante la Ley de Transparencia, revela que entre 2020 y junio de 2026 se crearon más de 60 universidades públicas, pero solo una cuenta con licencia institucional de Sunedu para brindar el servicio educativo.

El informe muestra que, de las 65 instituciones creadas por ley, 33 permanecen en proceso de implementación con comisiones organizadoras constituidas, sin poder admitir estudiantes. La mayoría de ellas fue creada antes de 2025, en las regiones de Puno, Áncash, Cajamarca, Ica, Junín, Cusco, Piura y Lima. Además, otras 31 ni siquiera han iniciado ese proceso hasta la fecha. El propio Minedu reconoce que no existe un cronograma de apertura para las casas de estudio.

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Los datos también muestran que, pese a no estar operativas, estas universidades ya cuentan con asignaciones presupuestales contempladas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2026, aunque el monto varía en cada caso.

La única institución que ha culminado el proceso de implementación y obtuvo el licenciamiento institucional es la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola, en Cajamarca.

El boom de las universidades

La expansión de universidades públicas estuvo impulsada desde el Congreso durante los últimos años. Uno de los hitos fue la aprobación por insistencia de la Ley N.° 32461, posteriormente promulgada por el entonces presidente del Congreso, José Jerí Oré, mediante la cual se crearon 20 universidades nacionales en 15 departamentos del país.

Otro de los principales impulsores fue el entonces presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo Cubas, quien respaldó los dictámenes para la creación de nuevas casas de estudio. La iniciativa contó con el respaldo de congresistas de diversas bancadas, entre ellas Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos Perú, cuyos legisladores presentaron proyectos para crear universidades en sus respectivas regiones. Sin embargo, a la fecha, estas existen solo en papel.

Exministro cuestiona creación de universidades sin planificación

Para el exministro de Educación Idel Vexler, la creación masiva de universidades responde a una política "irresponsable, populista y electorera" impulsada desde el Congreso, sin garantizar previamente las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Según explicó a La República, muchas de estas instituciones fueron aprobadas sin contar con presupuesto asegurado para su implementación, infraestructura, equipamiento o docentes.

"Se ha generado una ilusión en la población creando universidades que no tienen local, financiamiento ni condiciones básicas de calidad", sostuvo.

Vexler advirtió que, en varios casos, las nuevas universidades podrían tardar hasta 10 años en ofrecer sus primeras carreras profesionales, pues primero deberán completar un largo proceso de organización y cumplir con los requisitos exigidos para obtener el licenciamiento.

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"No responden a las necesidades de cada región"

El exministro también cuestionó que la creación de estas universidades no haya estado sustentada en estudios sobre las necesidades productivas y sociales de cada región.

Explicó que antes de aprobar una nueva universidad debería analizarse qué profesionales requiere realmente cada zona del país y si la oferta académica contribuirá al desarrollo económico y social del territorio.

"Primero debe hacerse un estudio sobre los requerimientos económico-productivos y socioculturales de la región. Eso determina qué carreras necesita realmente la población. En la mayoría de los casos ese análisis no se ha realizado", afirmó.

A su juicio, una alternativa más eficiente habría sido fortalecer a las universidades públicas ya licenciadas para que amplíen su cobertura mediante filiales en provincias donde exista demanda educativa.

Universidades licenciadas aún enfrentan falta de recursos

Vexler también cuestionó que, mientras se crean nuevas universidades, muchas de las instituciones públicas que ya cuentan con licencia de Sunedu continúan enfrentando limitaciones presupuestales para infraestructura, investigación y contratación de docentes.

"Si las universidades licenciadas no tienen el presupuesto suficiente para cumplir plenamente con las condiciones básicas de calidad, con mayor razón las nuevas universidades tendrán dificultades para financiarse", indicó.

Finalmente, planteó que el Congreso no debería aprobar nuevas universidades sin que exista financiamiento garantizado ni estudios técnicos que justifiquen su creación. En su opinión, esos requisitos deberían convertirse en una condición obligatoria para evitar que las leyes generen expectativas que luego no puedan concretarse.

Ahora, el desafío para el Estado es convertir esas promesas en centros de estudio capaces de abrir sus puertas a miles de jóvenes peruanos.