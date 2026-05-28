Joven de Junín ganó beca en primer lugar y eligió estudiar en su región para ayudar a su comunidad | Foto: Pronabec

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La estudiante Gemali Ferroa Zevallos, de 21 años, logró ocupar el primer puesto nacional del segundo momento de la convocatoria 2026 de la Beca 18. Su historia alcanza un valor especial debido a que se trata de una joven proveniente de una comunidad nativa de Junín que ha decidido quedarse en su región para estudiar Medicina Humana con el objetivo de regresar y servir al lugar que la vio nacer.

La joven proviene de la comunidad nativa amazónica de Cushiviani, ubicada en el centro poblado de Sinchijaroki, distrito de Río Negro, en la provincia de Satipo. Con mucho esfuerzo y dedicación, consiguió el beneficio que le permitirá convertirse en profesional, pero, lejos de elegir un centro de formación fuera de su localidad, optó por cursar estudios en la Universidad Nacional del Centro del Perú.

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“Cumpliré mis metas”

Tras conocer que había obtenido el máximo puntaje del concurso del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, Gemali Ferroa se mostró emocionada y comprometida con los sueños que quiere cumplir. “Este es un gran apoyo en mi formación profesional y cumpliré mis metas profesionales para servir a mi comunidad y a mi país”, señaló.

Su alegría también fue compartida por su madre, quien la apoyó para postular a la Beca 18 en la modalidad de Comunidades Nativas Amazónicas, así como por la ministra de Educación, María Esther Cuadros, quien destacó que esta historia es una fuente de inspiración para miles de jóvenes del país, especialmente para quienes luchan por alcanzar sus metas desde zonas rurales y comunidades indígenas.

Gemali Ferroa Zevallos y su madre

Más jóvenes decidieron quedarse a estudiar en su región

Según el Minedu, así como Gemali, otros 2.777 ganadores del segundo momento de la convocatoria 2026 de Beca 18 eligieron quedarse en su región para seguir estudios profesionales, lo que demuestra el compromiso con el desarrollo descentralizado del país. Esta cifra representa el 77% del total de nuevos seleccionados.

Asimismo, el sector resaltó que Junín es la segunda región con más ganadores de esta etapa del concurso, con 273 seleccionados. Para mayor información sobre la lista de ganadores o el proceso, se puede revisar la página web del programa.

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