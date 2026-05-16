Joven fue beneficiario de Beca 18 y Beca Generación del Bicentenario | Composición LR / Pronabec

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Un joven peruano desarrolló un envase biodegradable con la pituca, un tubérculo originario del Vraem. El producto puede conservar alimentos sin contaminación hasta por 28 días y degradarse en apenas cuatro días, a diferencia de un plástico común, que podría tardar cientos o miles de años.

Se trata de un invento desarrollado por Miguel Ángel García Cisneros, quien estudió Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y viajó a Argentina para cursar su maestría, ambos niveles con apoyo de becas del Estado peruano. Ahora anhela crear un centro agroexperimental en su natal Ayacucho.

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El trabajo de investigación

Según contó a la Agencia Andina, su interés por estudiar la pituca se materializó hace más de cinco años. Al inicio, descubrió que, al usarla, podía producir empaques de un material más flexible y resistente, a diferencia de lo que ocurría cuando utilizaba otros tipos de almidón y los envases resultaban más quebradizos.

Tras ello, agregó al producto biodegradable los antimicrobianos natimicina y nisina, con lo que logró que los alimentos se conserven hasta por 28 días. Esto, sin que aparezcan microorganismos como hongos, que suelen presentarse a los dos o tres días. “Si se guardan en la refrigeradora a unos 4 grados centígrados, pueden durar más”, afirmó.

El envase también resalta por su aporte a la conservación del medioambiente, ya que es capaz de degradarse en apenas cuatro días, mientras que un plástico común podría tardar cientos o miles de años.

Proyecto en su tierra natal

El joven detrás de este invento estudió su pregrado con apoyo de la Beca 18 y cursó su maestría en Bromatología y Tecnologías de la Industrialización de Alimentos en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), tras ganar la Beca Generación del Bicentenario.

Apenas terminó la sustentación de su tesis de posgrado, realizada con honores, volvió al país para cumplir su Compromiso de Servicio al Perú y ahora apunta a crear un centro agroexperimental en su natal Ayacucho.

Su objetivo es investigar la abundante materia prima de su territorio, darle valor agregado y comercializarla a nivel nacional e internacional. Actualmente, se encuentra en proceso de búsqueda de financiamiento y de más aliados que apuesten por su proyecto. Para apoyarlo, puede escribir al correo garcia71390735@gmail.com.

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