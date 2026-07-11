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Ataque con drones destroza estación de Policía en Colombia y deja alrededor de cuatro uniformados heridos

La acción criminal fue atribuida preliminarmente al ELN y dejó a cuatro uniformados heridos, además de que el municipio quedó sin servicio de energía eléctrica y en un estado de profunda zozobra.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, reportó que la infraestructura policial quedó en escombros. Foto: Redes Sociales/El Tiempo.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, reportó que la infraestructura policial quedó en escombros. Foto: Redes Sociales/El Tiempo.
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Un ataque con drones cargados de explosivos y ráfagas de armas de fuego destruyó una estación de Policía del municipio de Arenal del Sur, ubicado en el departamento de Bolívar, Colombia.

La incursión violenta dejó cuatro policías heridos, uno de ellos de gravedad, según el balance oficial más reciente emitido por la administración local. Las autoridades departamentales y policiales atribuyeron preliminarmente este atentado terrorista al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, informó inicialmente en sus redes sociales sobre la gravedad de la situación y detalló que la infraestructura policial quedó reducida a escombros. En paralelo, el ataque interrumpió los servicios públicos y dejó a la población sin electricidad.

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Identidad de los afectados y parálisis en la zona

En medio de la emergencia, se identificó preliminarmente a dos de los uniformados lesionados en la detonación: el subintendente Edinson Garrido Álvarez y el patrullero Jersón Alfredo Tutistar Quintana.

Durante los primeros momentos posteriores a las explosiones, el personal policial herido debió permanecer resguardado en el perímetro, a la espera de apoyo logístico y de la Fuerza Pública para ser evacuado de la zona, mientras el orden público seguía deteriorándose.

Aunque el reporte emitido por el gobernador de Bolívar y la cadena La FM daba cuenta de tres uniformados afectados, un comunicado posterior de la Alcaldía Municipal de Arenal del Sur actualizó la cifra a cuatro agentes heridos.

Rechazo institucional y zozobra comunitaria

El alcalde del municipio, Ramón Zayas Fonseca, expresó en un pronunciamiento oficial su rechazo a estos actos de violencia que atentan de forma directa contra el derecho internacional humanitario. El mandatario local enfatizó el impacto sobre los habitantes de las áreas contiguas a la edificación afectada.

"Estos actos de violencia que alteran la tranquilidad de nuestro territorio y ponen en riesgo la vida e integridad de quienes habitan en nuestro municipio", declaró el alcalde Zayas Fonseca.

Por su parte, la Unidad para las Víctimas detalló que este atentado ocurrió apenas horas después de que la entidad informara en redes sociales sobre una articulación con la Alcaldía, la Personería y la Mesa Municipal de Víctimas, orientada a fortalecer la atención humanitaria por dinámicas previas de desplazamiento forzado y confinamiento en Arenal del Sur.

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