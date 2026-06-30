¿Sí habrá invierno en Perú? El quinto friaje provocará lluvias y un fuerte descenso de temperaturas en estos lugares del país
El ingreso de una nueva masa de aire frío traerá ráfagas de viento, tormentas eléctricas y un cambio en las condiciones del tiempo entre el 2 y el 4 de julio en la selva peruana.
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El quinto friaje ingresará al Perú entre el 2 y el 4 de julio y provocará un descenso de temperaturas en la selva sur, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El fenómeno también estará acompañado de lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en diversas zonas de esta parte del país.
Según el Senamhi, la masa de aire frío comenzará a ingresar durante la noche del 2 de julio por la región Madre de Dios. Durante su desplazamiento modificará las condiciones climáticas habituales, con una reducción de las temperaturas mínimas y máximas, además de un incremento de la nubosidad y las precipitaciones.
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Temperaturas descenderán hasta los 17 °C por el ingreso del quinto friaje
El Senamhi precisó que, como consecuencia de este quinto friaje, las temperaturas nocturnas en la selva sur alcanzarán valores cercanos a los 17 °C, mientras que durante el día se esperan máximas que oscilarán entre 20 °C y 28 °C.
La entidad explicó que este tipo de eventos ocurre cuando una masa de aire frío proveniente del sur del continente ingresa a la Amazonía peruana, generando un descenso temporal de la temperatura y cambios importantes en las condiciones meteorológicas.
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Lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes acompañarán el fenómeno
Además del descenso térmico, el organismo pronosticó lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintos sectores de la selva sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.
El Senamhi indicó que continuará monitoreando la evolución de este evento y emitirá información actualizada sobre las condiciones del tiempo. Asimismo, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las actualizaciones difundidas a través de sus canales informativos.