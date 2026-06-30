HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Sí habrá invierno en Perú? El quinto friaje provocará lluvias y un fuerte descenso de temperaturas en estos lugares del país

El ingreso de una nueva masa de aire frío traerá ráfagas de viento, tormentas eléctricas y un cambio en las condiciones del tiempo entre el 2 y el 4 de julio en la selva peruana.

Según el Senamhi, la masa de aire frío comenzará a ingresar durante la noche del 2 de julio por la región Madre de Dios.
Según el Senamhi, la masa de aire frío comenzará a ingresar durante la noche del 2 de julio por la región Madre de Dios. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El quinto friaje ingresará al Perú entre el 2 y el 4 de julio y provocará un descenso de temperaturas en la selva sur, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El fenómeno también estará acompañado de lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en diversas zonas de esta parte del país.

Según el Senamhi, la masa de aire frío comenzará a ingresar durante la noche del 2 de julio por la región Madre de Dios. Durante su desplazamiento modificará las condiciones climáticas habituales, con una reducción de las temperaturas mínimas y máximas, además de un incremento de la nubosidad y las precipitaciones.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Peruana robó S/6.7 millones a reconocido banco en Perú: hizo transferencias de S/15.000 durante ocho meses para evitar ser detectada

lr.pe

Temperaturas descenderán hasta los 17 °C por el ingreso del quinto friaje

El Senamhi precisó que, como consecuencia de este quinto friaje, las temperaturas nocturnas en la selva sur alcanzarán valores cercanos a los 17 °C, mientras que durante el día se esperan máximas que oscilarán entre 20 °C y 28 °C.

La entidad explicó que este tipo de eventos ocurre cuando una masa de aire frío proveniente del sur del continente ingresa a la Amazonía peruana, generando un descenso temporal de la temperatura y cambios importantes en las condiciones meteorológicas.

PUEDES VER: Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

lr.pe

Lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes acompañarán el fenómeno

Además del descenso térmico, el organismo pronosticó lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintos sectores de la selva sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

El Senamhi indicó que continuará monitoreando la evolución de este evento y emitirá información actualizada sobre las condiciones del tiempo. Asimismo, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las actualizaciones difundidas a través de sus canales informativos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Por qué los expertos recomiendan usar vinagre en el piso en invierno: un truco casero económico y muy efectivo

Por qué los expertos recomiendan usar vinagre en el piso en invierno: un truco casero económico y muy efectivo

LEER MÁS
¡No habrá invierno este 2026!: empresarios de Gamarra rematan chompas, casacas y sábanas por el Niño Costero

¡No habrá invierno este 2026!: empresarios de Gamarra rematan chompas, casacas y sábanas por el Niño Costero

LEER MÁS
Lima no será 'gris' pese al inicio del invierno: estas serán las anomalías más comunes que se espera durante los próximos meses, según Senamhi

Lima no será 'gris' pese al inicio del invierno: estas serán las anomalías más comunes que se espera durante los próximos meses, según Senamhi

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Despiden a Vaguito, perro rescatado que acompañó por años el trabajo de policías en Trujillo: "Hasta siempre, amigo fiel"

Despiden a Vaguito, perro rescatado que acompañó por años el trabajo de policías en Trujillo: "Hasta siempre, amigo fiel"

LEER MÁS
Peruana robó S/6.7 millones a reconocido banco en Perú: hizo transferencias de S/15.000 durante ocho meses para evitar ser detectada

Peruana robó S/6.7 millones a reconocido banco en Perú: hizo transferencias de S/15.000 durante ocho meses para evitar ser detectada

LEER MÁS
EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

LEER MÁS
Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

LEER MÁS
UNI: Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, estos son los distritos de Lima más vulnerables ante un gran sismo, según el CISMID

UNI: Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, estos son los distritos de Lima más vulnerables ante un gran sismo, según el CISMID

LEER MÁS
Corte de luz masivo en Lima y Callao del 30 de junio al 2 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 10 horas

Corte de luz masivo en Lima y Callao del 30 de junio al 2 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 10 horas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025