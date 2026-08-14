Municipio pagó S/32,8 millones a Caltrain por el tren de Rafael López Aliaga

La Contraloría no recibió detalles sobre los conceptos de pago y proyectó que el municipio asumiría gastos totales de US$24,5 millones para aceptar la donación y trasladar las unidades. Foto: composición LR

La Contraloría no recibió detalles sobre los conceptos de pago y proyectó que el municipio asumiría gastos totales de US$24,5 millones para aceptar la donación y trasladar las unidades. Foto: composición LR

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La Municipalidad Metropolitana de Lima informó a la Contraloría General de la República que entre el 20 de mayo y el 18 de julio de 2025, realizó nueve transferencias por S/32,8 millones (aproximadamente US$9,1 millones) a la operadora estadounidense Caltrain por la entrega de 20 locomotoras y 93 vagones.

A este monto debe añadirse S/47,5 millones (alrededor de US$13,1 millones) que costó el transporte del sistema ferroviario de San Francisco, California, al puerto del Callao.

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Sin embargo, el ente fiscalizador reportó que no recibió por parte de la municipalidad limeña la información detallada sobre qué conceptos se pagaron con los S/32,8 millones que abonó a Caltrain.

Pero un informe de la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera (OPMGF) del concejo capitalino proyectó que se gastarían US$24,5 millones (alrededor de S/88,2 millones) en la aceptación de los trenes de Caltrain. Este monto se dividía en los siguientes rubros. De acuerdo con el informe de la Contraloría del 7 de agosto de 2025, estos fueron los conceptos:

US$1.000.000: cancelación anticipada:

US$5.442.915: costo de 93 vagones.

US$1.060.000: costo de 20 locomotoras.

US$2.000.000: remoción de piezas.

Reporte que envió la MML a la Contraloría sobre los pagos que le hizo a Caltrain por las locomotoras y vagones. Foto: CGR

EN BLANCO Y NEGRO

De la suma de estos montos se obtiene un total de US$9.502.915 (al cambio S/34,210,494), cifra que se aproxima a los S/32,811,873 (alrededor de US$9,114,409), que la Municipalidad Metropolitana de Lima abonó a Caltrain, conforme informó a la Contraloría.

Cuando en la sesión del Consejo Metropolitano de Lima del 13 de noviembre de 2024 se sometió a debate la propuesta del entonces alcalde Rafael López Aliaga, se dio a conocer lo que costaría aceptar la oferta de Caltrain. De acuerdo con el acta respectiva, los gastos comprendían:

US$7.502.915 por la aceptación de la donación del material ferroviario.

US$17.000.000 por la remoción de piezas y traslado.

Si a los US$7.502.915 se suman los US$2.000.000 del costo de remoción de piezas, se tendría la suma de US$9.502.915 (aproximadamente S/34,210,494), que se acerca a lo que la municipalidad dijo a la Contraloría que pagó a Caltrain por locomotoras y vagones: S/32,811,873.

El acta del acuerdo del Concejo de Lima Metropolitana N° 419, fechado el 13 de noviembre de 2024, señala que el costo total para trasladar la maquinaria a la capital demandará al municipio US$24.502.915, sumando más de US$13 millones que demandó el traslado del material ferroviario y que, para dicho fin, se contrató a otra compañía. No fue dinero para Caltrain.

Montos que proyectó gastar la MML para aceptar la donación de Caltrain, transportar a Lima el material ferroviario y ponerlo en funcionamiento. Foto:difusión

NADA ES GRATIS

En el documento se reconoce que, si bien se trató de una donación de la operadora del sistema ferroviario Caltrain, de California, Estados Unidos, el municipio requería abonar una suma de dinero para cubrir una serie de gastos, a fin de que los equipos arribaran a Lima según el proyecto de López Aliaga.

En el acta mencionada se explica con claridad que la donación de Caltrain en realidad implicará un desembolso considerable de los recursos del municipio limeño, conforme a la información presentada por el alcalde.

"La Municipalidad Metropolitana de Lima asumiría un gasto aproximado de US$24.503.915, de los cuales US$7.502.915 corresponden a la aceptación de la donación del material ferroviario y, aproximadamente US$17.000.000 por concepto de remoción de piezas y traslado", consta en el acta que lleva la rúbrica de López Aliaga.

En el acta del consejo metropolitano, que se produjo tres días antes de la firma del acuerdo entre Caltrain y la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 16 de noviembre de 2024, se precisa que los gastos relacionados con la donación los cubrirá la autoridad edilicia.

Acta de la sesión del concejo del 13 de noviembre de 2024 en el que se aprobó la propuesta de gasto que presentó López Aliaga para aceptar los trenes de Caltrain que fueron pagados con fondos públicos. Foto: difusión

TODO ESTÁ DOCUMENTADO

"De acuerdo con lo expresado por el donante (Caltrain), no es una retribución por el costo de los bienes donados, sino que está referido al costo de obligaciones que deben cumplirse para la libre disposición de los bienes", se consigna en el acta.

Para el traslado del sistema ferroviario de Caltrain se fijó el costo en US$13,198,478 y se contrató a la compañía Sea Marine Transport, una empresa completamente diferente a Caltrain.

Originalmente, la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera (OPMGF) calculó que se desembolsaría a Caltrain US$9.502.915 y US$15.000.000 para el traslado marítimo (un total de US$24.502.915).

Al final, la municipalidad limeña pagó a Caltrain US$9,114,409 y a Sea Marine Transporte US$13,198,478. Esto suma US$22,312,887 (S/80,326,393).

Entre lo que proyectó el municipio limeño que gastaría (US$24,502,915) y lo que destinó de sus fondos (US$22,312,887) hay una diferencia de US$2,190,028. No estuvo muy lejos.

la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera (OPMGF) hizo otro cálculo importante. Además de los US$24,502,915 (los pagos a Caltrain y Sea Marine Transport), se necesitarán otros US$423,198,615 de inversión para poner en funcionamiento la ruta ferroviaria Estación Desamparados-Chosica.