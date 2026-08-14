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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 14 de agosto, según Jhan Sandoval

No te pierdas las recomendaciones y advertencias de Jhan Sandoval para cada signo. Prepárate para afrontar el día con confianza y conocimiento de lo que te espera.

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 14 de agosto.
Consulta el horóscopo de hoy, viernes 14 de agosto. | Foto: composición LR
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Resumen
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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este viernes 14 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, viernes 14 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: No te confíes de esa persona que asegura avanzar aquello que le encargaste y exige las pruebas de todo su desarrollo, es posible que detectes mentiras que pueden perjudicarte. Atención.
  • Tauro: Una persona con experiencia te guiará y gracias a su apoyo lograrás tener el dominio y el control de una gestión que parecía muy compleja. En el amor, asume tu responsabilidad y evita culpar.
  • Géminis: Ha terminado una etapa y esto te afecta emocionalmente, pero estás por iniciar algo nuevo que te llenará de entusiasmo y optimismo. Todo lo que esperas realizar se concretará con éxito.
  • Cáncer: Ante una gestión que sientes estancada sentirás el apoyo de alguien con gran experiencia. No te muestres desconfiado y permite que otros te orienten. Solo así superarás este momento.
  • Leo: Habías descuidado temas familiares y te darás el tiempo para poder atenderlos. Un familiar que aprecias mucho expresará su cariño o agradecimiento por tu constante apoyo. Te emocionará.
  • Virgo: Tendrás que llegar a un acuerdo económico con una persona que tiene un criterio muy distinto al tuyo, y resulta un tanto inflexible. Aunque te cueste negociar, pactarás algo muy conveniente.
  • Libra: Sientes que una persona te ha mentido y esa decepción podría conducirte a un pleito o confrontación. No te conviene perder la calma si lo que deseas es resolver y llegar a un buen acuerdo.
  • Escorpio: Cortas con actividades o alianzas que no eran positivas. Ahora pensarás en nuevos proyectos que desarrollarás exitosamente si evalúas bien cada uno de tus pasos. No te debes acelerarte.
  • Sagitario: Alguien que sabe de tus conocimientos y experiencia laboral te hará una propuesta para establecer algún tipo de sociedad que conviene realizar. Todo acuerdo pactado tendrá permanencia.
  • Capricornio: Sentirás el riesgo de perder algo importante, pero gracias a tu inteligencia y capacidad estratégica lograrás resolver todo inconveniente. No descuides ningún tema legal pendiente.
  • Acuario: Estás logrando objetivos importantes y algunas personas que compiten contigo notarán la ventaja que estás tomando. Habrá quien intente afectarte, pero nadie podría desviar tu camino.
  • Piscis: Habrá realización y éxito en toda gestión que realices. Por la noche, tendrás una invitación por parte de alguien que desea conocerte. No evites el encuentro, habrá más química de la que imaginas.
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