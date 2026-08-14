➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 14 de agosto, según Jhan Sandoval
No te pierdas las recomendaciones y advertencias de Jhan Sandoval para cada signo. Prepárate para afrontar el día con confianza y conocimiento de lo que te espera.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 13 de agosto, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este viernes 14 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, viernes 14 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: No te confíes de esa persona que asegura avanzar aquello que le encargaste y exige las pruebas de todo su desarrollo, es posible que detectes mentiras que pueden perjudicarte. Atención.
- Tauro: Una persona con experiencia te guiará y gracias a su apoyo lograrás tener el dominio y el control de una gestión que parecía muy compleja. En el amor, asume tu responsabilidad y evita culpar.
- Géminis: Ha terminado una etapa y esto te afecta emocionalmente, pero estás por iniciar algo nuevo que te llenará de entusiasmo y optimismo. Todo lo que esperas realizar se concretará con éxito.
- Cáncer: Ante una gestión que sientes estancada sentirás el apoyo de alguien con gran experiencia. No te muestres desconfiado y permite que otros te orienten. Solo así superarás este momento.
- Leo: Habías descuidado temas familiares y te darás el tiempo para poder atenderlos. Un familiar que aprecias mucho expresará su cariño o agradecimiento por tu constante apoyo. Te emocionará.
- Virgo: Tendrás que llegar a un acuerdo económico con una persona que tiene un criterio muy distinto al tuyo, y resulta un tanto inflexible. Aunque te cueste negociar, pactarás algo muy conveniente.
- Libra: Sientes que una persona te ha mentido y esa decepción podría conducirte a un pleito o confrontación. No te conviene perder la calma si lo que deseas es resolver y llegar a un buen acuerdo.
- Escorpio: Cortas con actividades o alianzas que no eran positivas. Ahora pensarás en nuevos proyectos que desarrollarás exitosamente si evalúas bien cada uno de tus pasos. No te debes acelerarte.
- Sagitario: Alguien que sabe de tus conocimientos y experiencia laboral te hará una propuesta para establecer algún tipo de sociedad que conviene realizar. Todo acuerdo pactado tendrá permanencia.
- Capricornio: Sentirás el riesgo de perder algo importante, pero gracias a tu inteligencia y capacidad estratégica lograrás resolver todo inconveniente. No descuides ningún tema legal pendiente.
- Acuario: Estás logrando objetivos importantes y algunas personas que compiten contigo notarán la ventaja que estás tomando. Habrá quien intente afectarte, pero nadie podría desviar tu camino.
- Piscis: Habrá realización y éxito en toda gestión que realices. Por la noche, tendrás una invitación por parte de alguien que desea conocerte. No evites el encuentro, habrá más química de la que imaginas.