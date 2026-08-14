Récord histórico en Lima: temperatura mínima alcanza los 21,7 °C, el mayor valor en 67 años, según Abraham Levy

A partir del 16 de agosto, se anticipan precipitaciones, nevadas y cambios climáticos en diversas regiones, con especial atención en localidades sobre los 4.000 metros de altitud. | Foto: Andina/Composición LR

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Lima y Callao registraron una temperatura mínima de 21,7 °C, un valor que, según informó Abraham Levy, representa el registro más alto para cualquier mes de agosto en los 67 años de funcionamiento de la estación meteorológica tomada como referencia. La cifra se produce en pleno invierno y supera los valores observados para esta misma fecha durante grandes episodios de El Niño Costero.

El registro se conoce mientras el panorama meteorológico del país presenta condiciones contrastantes. Mientras Lima y Callao atraviesan temperaturas inusualmente elevadas para agosto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la aproximación de la DANA Aníbal favorecerá precipitaciones y otros fenómenos en diferentes regiones, principalmente de la sierra central y sur, entre el 16 y 18 de agosto.

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Lima y Callao registran la temperatura mínima más alta para agosto en 67 años

De acuerdo con Levy, los 21,7 °C de temperatura mínima constituyen un récord dentro de la serie de 67 años de la estación meteorológica. El especialista destacó además que, para esta fecha, Lima y Callao se encuentran más cálidos que durante los principales episodios de El Niño Costero registrados anteriormente. El dato corresponde específicamente a la temperatura mínima y no implica que se haya alcanzado un récord de temperatura máxima.

El registro ocurre después de que el Senamhi advirtiera esta semana sobre incrementos de la temperatura diurna en distintas zonas de la costa y sierra. El organismo había previsto valores elevados, además de condiciones de escasa nubosidad y un aumento de los niveles de radiación ultravioleta. Las condiciones meteorológicas, sin embargo, volverán a experimentar cambios en diferentes zonas del territorio durante los próximos días.

DANA Aníbal se aproxima al Perú: lluvias, nevadas y frío llegarán desde el 16 de agosto

Desde este domingo 16 de agosto, la aproximación de la DANA Aníbal favorecerá precipitaciones en la sierra central y sur. Las regiones consideradas dentro de este escenario son Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco. En localidades situadas sobre los 4.000 metros de altitud existe mayor probabilidad de nevadas.

Entre el 16 y 18 de agosto también podrían presentarse lluvias, aguanieve, granizo, descargas eléctricas y un incremento de la velocidad del viento. Para la costa central y sur se anticipa mayor humedad y cobertura nubosa, además de precipitaciones intermitentes durante determinadas horas. El Senamhi continuará vigilando la evolución de la DANA Aníbal para actualizar las condiciones previstas en cada región.