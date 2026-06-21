Lima no será 'gris' pese al inicio del invierno: estas serán las anomalías más comunes que se espera durante los próximos meses, según Senamhi

Senamhi prevé temperaturas por encima de los valores habituales en distintos sectores de la capital, aunque continuarán presentándose nieblas y lloviznas en determinados momentos. | Foto: Andina/Senamhi/Composición LR

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El invierno ya comenzó, pero las condiciones climáticas previstas para los próximos meses no responderán al patrón habitual asociado a la estación. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el litoral centro y norte del país registrará temperaturas por encima de los valores normales entre julio y septiembre debido a condiciones oceánicas excepcionales.

La entidad meteorológica explicó que este comportamiento estará relacionado con la presencia de El Niño Costero, fenómeno que mantiene un calentamiento significativo del mar frente a la costa peruana. Como consecuencia, los limeños percibirán un ambiente menos frío de lo acostumbrado, aunque persistirán algunas características propias de la temporada invernal.

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Senamhi explica por qué el invierno 2026 tendrá temperaturas más altas de lo habitual en Lima

Durante una entrevista concedida a Latina, especialistas del Senamhi señalaron que el invierno de este año presentará condiciones distintas a las observadas tradicionalmente en la capital. Según indicaron, la elevada humedad que suele reforzar la sensación de frío en Lima tendrá un comportamiento menos marcado, favoreciendo jornadas más templadas para gran parte de la población.

Los análisis realizados por la institución muestran que la temperatura superficial del mar se encuentra por encima de los parámetros habituales, con anomalías que superan los 5 grados Celsius en algunas zonas. Este calentamiento influye directamente en la temperatura del aire, generando valores más elevados de los que normalmente se registran durante la estación y prolongando sus efectos incluso hacia el verano de 2027.

Distritos costeros y Lima Este registrarán diferencias marcadas en las temperaturas durante la estación

El Senamhi detalló que las variaciones térmicas no se presentarán de la misma manera en toda la ciudad. Los distritos ubicados cerca del litoral tendrán temperaturas que oscilarán aproximadamente entre los 17 y 23 grados Celsius, manteniendo condiciones relativamente moderadas a lo largo del invierno.

En contraste, los sectores más alejados del mar experimentarán valores más altos. Distritos de Lima Este, como Santa Anita y La Molina, podrían alcanzar temperaturas de hasta 27 grados Celsius durante determinados episodios. A pesar de este escenario más cálido, la institución precisó que seguirán presentándose nieblas y lloviznas ligeras, especialmente durante las madrugadas, primeras horas de la mañana y durante la noche, manteniendo algunos rasgos característicos de la estación invernal.