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Ciencia

Una joven de 14 años solicitó un puesto en la NASA y fue rechazada: hizo sus prácticas limpiando un inodoro espacial y ahora lidera la exploración a Marte en la ESA

Rechazada a los catorce años, perseveró hasta convertirse en la jefa del estudio de exploración de Marte de la Agencia Espacial Europea y contribuye a dar forma a las futuras misiones humanas a Marte.

Parfitt trabaja actualmente para el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Europea. Foto:
Parfitt trabaja actualmente para el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Europea. Foto:
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Cuando Claire Parfitt tenía 14 años, quería adquirir experiencia laboral en la industria espacial. Incluso solicitó un puesto de prácticas en la NASA, pero fue rechazada. Finalmente, encontró una oportunidad mucho más cerca de casa: una estancia en el entonces futuro Centro Espacial Nacional de Leicester, que se preparaba para abrir sus puertas en 2001.

Más de dos décadas después, aquella experiencia se ha convertido en una anécdota sorprendente dentro de una carrera dedicada al espacio. Parfitt, que actualmente tiene 42 años, trabaja para la Agencia Espacial Europea (ESA) y lidera el equipo de estudios de exploración de Marte. Su trabajo está relacionado con el diseño y la planificación de futuras misiones robóticas y humanas al planeta rojo.

El inodoro espacial es, sin duda, la parte más llamativa de la historia. Pero detrás de esa imagen hay algo más importante: una adolescente que tuvo la oportunidad de acercarse por primera vez a la tecnología espacial y que, años después, terminó participando en algunos de los estudios que definirán las próximas etapas de la exploración de Marte.

El inodoro espacial que marcó el comienzo de su carrera

Cuando Parfitt llegó al Centro Espacial Nacional, el lugar todavía estaba reuniendo piezas y objetos para su inauguración. Entre los elementos que llegaron a sus instalaciones había un inodoro espacial. "Una de ellas era un inodoro espacial, que nunca había visto antes, y ayudé a desempaquetarlo", recordó Parfitt a la BBC.

Claire Parfitt lidera un equipo que planifica la futura exploración de Marte. Foto: Claire Parfitt

Claire Parfitt lidera un equipo que planifica la futura exploración de Marte. Foto: Claire Parfitt

La tarea también implicó trabajos de conservación y limpieza. Sin embargo, la científica no recuerda aquel momento como una experiencia desagradable o rutinaria. Para ella, se trataba de la oportunidad de observar de cerca una pieza de tecnología diseñada específicamente para las condiciones de los vuelos espaciales.

"Era simplemente una pieza de tecnología inusual que se usa en misiones espaciales, así que fue muy interesante verla", explicó.

Durante aquella experiencia también ayudó a desembalar un traje espacial utilizado por Helen Sharman, quien en 1991 se convirtió en la primera persona británica en viajar al espacio.

Pero hubo otro elemento que, según Parfitt, tuvo una influencia más profunda. La directora del centro en aquella época era Alex Hall, una mujer que ocupaba un puesto de liderazgo en una institución dedicada a la ciencia espacial.

"Ver a alguien en esa posición creo que realmente me ayudó a imaginar mi propia carrera en la industria espacial", recordó.

La experiencia terminó siendo una primera puerta de entrada al sector. Parfitt estudió Física y posteriormente obtuvo un doctorado en ingeniería de sistemas de potencia para naves espaciales. Antes de llegar a la ESA trabajó en la industria espacial británica como ingeniera de sistemas en proyectos como ExoMars y SMILE.

De ExoMars a la planificación de futuras misiones a Marte

En 2019, Parfitt se trasladó a Países Bajos para incorporarse al Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC) de la ESA. Desde allí comenzó a especializarse en estudios relacionados con la exploración de Marte.

Su trayectoria incluye su participación en el rover 'Rosalind Franklin', parte del programa ExoMars. La misión tiene como objetivo buscar posibles señales de vida pasada o presente y estudiar el subsuelo marciano. Para ello contará con un taladro capaz de alcanzar hasta dos metros de profundidad, una capacidad especialmente importante porque las moléculas orgánicas pueden conservarse mejor bajo la superficie, protegidas de la radiación ionizante que afecta a las capas superiores de Marte.

El lanzamiento de 'Rosalind Franklin' está previsto para finales de 2028. Una vez en Marte, el rover estudiará muestras obtenidas tanto de la superficie como del subsuelo.

Parfitt también trabajó en SMILE, una misión destinada a estudiar cómo responde la magnetosfera terrestre al viento solar. Su experiencia, sin embargo, se ha extendido mucho más allá de misiones concretas.

La ESA señala que ha participado en nueve estudios de su Concurrent Design Facility, donde equipos multidisciplinares desarrollan conceptos para futuras misiones. Entre ellos figuran estudios que van desde pequeños satélites hasta un concepto de hábitat para los primeros exploradores humanos de Marte.

Actualmente, Parfitt es Mars Exploration Study Team Lead dentro de la Dirección de Exploración Humana y Robótica de la ESA. Su trabajo consiste en estudiar y preparar conceptos para las próximas etapas de la exploración marciana. En 2025, por ejemplo, participó en los estudios del concepto LightShip, destinado a facilitar el acceso a Marte mediante plataformas espaciales de menor coste.

También está vinculada al International Mars Exploration Working Group, un foro internacional creado para favorecer la cooperación y coordinación entre los distintos programas de exploración de Marte.

Para Parfitt, el futuro de la exploración marciana exige pensar mucho más allá de una sola misión.

"Cuando 'Rosalind Franklin' se lance en 2028, será extremadamente emocionante", afirmó. Pero después de ese momento todavía quedará una larga lista de desafíos, especialmente si Europa quiere prepararse para una futura exploración humana.

"Tenemos que planificar cuidadosamente las próximas décadas para asegurarnos de que preservamos Marte y obtenemos los mejores datos científicos posibles para Europa", señaló.

La historia de Parfitt comenzó con una solicitud rechazada por la NASA y una experiencia laboral en un centro espacial donde ayudó a desembalar un inodoro. Más de veinte años después, su trabajo consiste en algo mucho más ambicioso: ayudar a diseñar qué misiones podrían llevar a Europa hacia la siguiente etapa de la exploración de Marte.

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