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Deportes

Andrés Mendoza explota en transmisión en vivo al ser cuestionado por su carrera en Europa: "Allí demostré mi calibre"

El 'Cóndor' Mendoza mostró su enfado tras una crítica sobre su trayectoria en Europa, provocando que destruyera una parte del set.

Andrés Mendoza explotó en vivo.
Andrés Mendoza explotó en vivo. | composición Líbero / captura Datazo
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Andrés Mendoza se dejó llevar por el momento y reaccionó con enfado durante una transmisión después de que se cuestionara su desempeño en Europa. El exfutbolista experimentó un momento difícil en el programa 'Datazo', cuando se estaba debatiendo sobre jugadores que habían jugado en el Viejo Continente. La situación se intensificó cuando el popular 'Chevaristo' criticó su carrera internacional, dirigido al 'Cóndor'.

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Andrés Mendoza y Evaristo Cruz protagonizaron tenso momento. Foto: composición Líbero/Datazo

Andrés Mendoza y Evaristo Cruz protagonizaron tenso momento. Foto: composición Líbero/Datazo

Chevaristo le dijo, "¿Cómo puedes criticar a los extranjeros después de haber ganado tanto dinero en Europa? Entonces, no critiques a los extranjeros", lo que molestó al exjugador de Brujas.

A continuación, Mendoza defendió su desempeño en Europa al afirmar, "Yo fui y cumplí. Estás equivocado". Su ira lo llevó a lanzar una parte de la decoración del set al suelo, sorprendiendo a los presentes por el descontrol.

Mendoza rompió una decoración del set

Mendoza rompió una decoración del set

¿Cuánto llegó a valer Andrés Mendoza como futbolista?

Según Transfermarkt, el 'Cóndor' Mendoza alcanzó un valor de 3,50 millones de euros durante su carrera en el Metalurg Donetsk.

Trayectoria de Andrés Mendoza

  • Cristal Sub-20
  • Sporting Cristal
  • Club Brujas
  • Metalurg Donetsk
  • Marsella
  • Dinamo Moscú
  • Steaua Bucarest
  • Monarcas Morelia
  • Diyarbakirspor
  • Columbus Crew
  • Atlante
  • Pacífico
  • Alianza Universidad.
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