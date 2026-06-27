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Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

El remate de Indecopi comenzará a las 8.45 a. m. en San Borja y busca recuperar deudas por sanciones a personas y empresas. La participación está abierta al público, con requisitos específicos.

Consulta cómo participar del remate de Indecopi que subastará un total de 33 inmuebles en Lima, Cusco, La Libertad y Lambayeque.
Consulta cómo participar del remate de Indecopi que subastará un total de 33 inmuebles en Lima, Cusco, La Libertad y Lambayeque. | Foto: composición LR
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El próximo 30 de junio, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) desarrollará su quinto remate público del año, una jornada en la que pondrá a disposición de los interesados 33 bienes inmuebles ubicados en distintas regiones del país. La actividad se realizará desde las 8:45 a. m. en la sede principal de la entidad, en el distrito de San Borja, y forma parte de las acciones de recuperación de deudas derivadas de sanciones impuestas a personas y empresas.

Los inmuebles que serán subastados se encuentran en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco. Estos bienes pasaron al proceso de ejecución luego de que sus propietarios incumplieran el pago de multas relacionadas con infracciones a las normas de protección al consumidor o de propiedad intelectual. La convocatoria está abierta al público que cumpla con las condiciones establecidas para participar.

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Así puedes participar en el remate de inmuebles de Indecopi

Para formar parte de la subasta, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Presentarse al menos 20 minutos antes del inicio del remate.
  • Portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
  • Acreditar un monto equivalente, como mínimo, al 10 % del valor de tasación del inmueble de interés.
  • Entregar dicho monto en efectivo o mediante cheque de gerencia emitido a nombre del Indecopi.
  • En caso de representar a una persona natural o jurídica, presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

La entidad recordó que el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos impedirá participar en la jornada de remate programada para este 30 de junio.

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Casas, terrenos y otros inmuebles en remate

Entre las propiedades incluidas en esta nueva convocatoria figuran viviendas, terrenos y otros inmuebles ubicados en diferentes puntos del país. Puedes ver la lista completa AQUÍ. Algunos de ellos son:

Departamento en Lima - San Miguel

  • Ubicación: Conjunto Habitacional Julio C. Tello Dpto. 501, Edf. Pis. / Ref.C Grupo A2, San Miguel, Lima, Lima
  • Área del terreno: 101.20 m²
  • Precio base: S/ 28,687.09

Terreno en Lambayeque - Chiclayo

  • Ubicación: Mz. A Lote 10 Sector Liza, Valle Chanchy – Lambayeque que formo parte de la U.C. 8989. Eten, Chiclayo, Lambayeque
  • Área del terreno: 108.00 m²
  • Precio base: S/ 12,126.90

Casa en Cusco

  • Ubicación: Programa de Vivienda Ttio Mz. "J-2" Lote 18 - Wanchaq, Cusco, Cusco
  • Área del terreno: 150.00 m²
  • Precio base: S/ 47,945.58
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