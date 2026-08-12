Resultados de La Tinka del miércoles 13 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
El sorteo de La Tinka incluye el clásico sorteo y juegos adicionales como el ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 12 de agosto, estando en juego un pozo acumulado de S/23’507.989. Además, jugarán los tradicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión será a las 10:50 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Resultados de La Tinka del miércoles 12 de agosto
¿Cuándo son los sorteos de la Tinka?
La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. En cada uno de estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios que ascienden a varios millones de soles.
La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?
Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes:
- 8 sorteos mensuales: 10% descuento
- 36 sorteos trimestrales: 20% descuento
- 96 sorteos anuales: 40% descuento
Premios que podrías ganar
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos.
- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!
Tinka: Premios que podrías ganar
• 6 aciertos: Pozo millonario
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• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador