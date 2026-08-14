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Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

El incidente ocurrió en vía pública frente a un hotel y sede del Poder Judicial. Las grabaciones de cámaras de seguridad están siendo analizadas para esclarecer los hechos.

El autor del crimen se encuentra detenido en la comisaría del sector a la espera de las diligencias del caso.
El autor del crimen se encuentra detenido en la comisaría del sector a la espera de las diligencias del caso. | Composición LR
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Un joven de 26 años fue detenido por la Policía Nacional luego de que un hombre de 73 años muriera durante un enfrentamiento registrado frente al parque zonal de Carabayllo. El intervenido, identificado como Weyner Pérez Quispe, sostuvo ante los agentes que actuó luego de que la víctima lo amenazara con un cuchillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 p. m. del jueves, en plena vía pública y al costado de una sede del Poder Judicial. De acuerdo con información policial, Pérez Quispe habría encontrado a su pareja saliendo de un hotel junto a Felipe Reyes Villena, de 73 años. Tras ello se inició una discusión que terminó con la muerte del adulto mayor.

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Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la secuencia. En las imágenes se observa a los involucrados discutiendo durante varios minutos, mientras la mujer intenta intervenir para evitar que el enfrentamiento escale. Sin embargo, sus intentos no lograron detener la confrontación.

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Detenido aseguró que actuó tras ser atacado con un cuchillo

Luego del ataque, agentes policiales intervinieron a Weyner Pérez Quispe en las inmediaciones. El joven fue trasladado a la comisaría de Santa Isabel, donde, según fuentes oficiales, reconoció su participación en el hecho.

Durante su declaración, el intervenido afirmó que Felipe Reyes Villena sacó un arma blanca durante la discusión e intentó atacarlo. Según su versión, el hombre de 73 años habría dirigido el cuchillo hacia su cuello y su mano derecha, por lo que reaccionó ante la presunta agresión.

Esta versión deberá ser contrastada con las demás evidencias reunidas por la Policía y el Ministerio Público. Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia serán parte de las diligencias destinadas a establecer cómo ocurrió el enfrentamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

El fallecimiento de Reyes Villena ocurrió en la vía pública y generó la intervención de los agentes que se encontraban en la zona. La Policía recopiló los testimonios y registros audiovisuales disponibles para reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.

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Fiscalía determinará la situación legal del joven detenido

Weyner Pérez Quispe permanece detenido en la comisaría de Santa Isabel mientras continúan las diligencias preliminares. La Policía prepara la documentación correspondiente para remitir el caso al Ministerio Público.

El joven será puesto a disposición de la Fiscalía, que deberá evaluar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Felipe Reyes Villena y determinar la situación jurídica del intervenido.

La investigación tendrá entre sus principales elementos las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los testimonios recogidos por los agentes y la declaración del propio detenido. Estos elementos permitirán establecer si la versión de una presunta agresión previa con un cuchillo se condice con lo registrado durante el enfrentamiento.

Por ahora, Pérez Quispe permanece en calidad de detenido y será la investigación fiscal la que determine las responsabilidades penales por la muerte del adulto mayor.

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