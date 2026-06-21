Senamhi alerta por el cuarto friaje del año: temperaturas caerán hasta 14 °C en estas regiones

Los especialistas del Senamhi detallaron que el ingreso de aire frío se producirá inicialmente en sectores de Puno, Madre de Dios y Cusco. | Foto: composición LR

Los especialistas del Senamhi detallaron que el ingreso de aire frío se producirá inicialmente en sectores de Puno, Madre de Dios y Cusco. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Amazonía peruana afrontará un nuevo episodio de descenso térmico entre el 23 y el 27 de junio, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El fenómeno, identificado como el cuarto friaje del año, afectará diversas zonas de la selva con una reducción significativa de las temperaturas y condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, el evento comenzará en la selva sur y posteriormente se extenderá hacia otras áreas del territorio amazónico. Durante esos días también se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades importantes.

TE RECOMENDAMOS JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Friaje ingresará por la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte

Los especialistas del Senamhi detallaron que el ingreso de aire frío se producirá inicialmente en sectores de Puno, Madre de Dios y Cusco. Conforme avance la semana, la masa de aire se desplazará hacia la selva central y posteriormente alcanzará localidades de la selva norte.

La llegada de este sistema generará una mayor presencia de nubosidad y favorecerá cambios notorios en las condiciones atmosféricas de la región amazónica. Además, el tránsito del friaje estará acompañado por vientos que podrían superar los 50 kilómetros por hora, junto con tormentas eléctricas en distintos puntos de la selva peruana.

Lluvias, vientos y descenso de temperaturas acompañarán el cuarto friaje del año

Entre los efectos previstos figura una disminución marcada de los valores térmicos durante las noches. En la selva sur, las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de los 14 °C, mientras que en la selva central oscilarían entre los 17 °C y 19 °C. En tanto, la selva norte registraría valores comprendidos entre los 18 °C y 20 °C.

Durante las horas diurnas también se observarán registros por debajo de los habituales para esta época. El Senamhi estima máximas cercanas a 19 °C en la selva sur, alrededor de 24 °C en la zona central y próximas a 27 °C en la parte norte de la Amazonía. Ante este escenario, la entidad indicó que continuará difundiendo reportes actualizados sobre la evolución del tiempo y las condiciones climáticas en las regiones involucradas.