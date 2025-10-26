HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Lluvias, tormentas y ráfagas de viento: Senamhi alerta por friaje que afectará a estas regiones

El friaje causará un descenso de temperaturas, por lo cual el Senamhi recomienda abrigo y precauciones y recalca la importancia de mantenerse informado sobre el clima en sus canales oficiales.

El Senamhi advierte sobre un nuevo friaje que afectará varias regiones del Perú a partir del lunes 27, con lluvias intensas y ráfagas de viento.
El Senamhi advierte sobre un nuevo friaje que afectará varias regiones del Perú a partir del lunes 27, con lluvias intensas y ráfagas de viento. | composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que un nuevo friaje afectará desde la próxima semana a varias regiones del país. El fenómeno traerá lluvias de fuerte intensidad, ráfagas de viento y descargas eléctricas, principalmente en la selva sur y selva alta central, informó la ingeniera Rosario Julca, especialista del Senamhi.

“El friaje iniciaría el día lunes 27 y se va a extender todavía hasta el día jueves. El friaje principalmente va a tener mayor impacto en las lluvias”, explicó Julca a La República. Añadió que se esperan precipitaciones de hasta fuerte intensidad acompañadas de tormentas eléctricas y vientos de hasta 45 km por hora durante las tardes.

Regiones afectadas por el friaje

El fenómeno climático impactará principalmente en los siguientes departamentos:

  • Madre de Dios, selva alta de Cusco y Puno
  • Ucayali
  • Huánuco, Pasco y Junín (selva central)
  • Zonas de Loreto y San Martín

“Estas lluvias van a estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento también que vamos a tener principalmente hacia las horas de la tarde”, precisó la ingeniera. Además, el Senamhi emitió avisos meteorológicos tanto por lluvias intensas como por el descenso de las temperaturas diurnas. Julca detalló que, debido a la nubosidad, los valores típicos de 33 °C o 34 °C bajarán hasta 26 °C en la selva sur y 28 °C en la selva central.

Bajas temperaturas

Aunque el friaje provocará una caída de temperatura, no se prevé un récord histórico. “Sí hemos tenido valores bastantes bajos, pero estos valores ya lo hemos registrado también en meses anteriores”, indicó Julca. En Puerto Maldonado, por ejemplo, las temperaturas nocturnas podrían llegar hasta 19 °C, dentro de lo habitual para esta época del año.

El descenso responde al ingreso de una masa de aire fría polar proveniente del sur del continente. “Este friaje abarca varios países en realidad, no solamente afecta la parte de Perú. También abarca las partes de Argentina, Paraguay, Bolivia y es una masa de aire que se va trasladando por toda esta zona”, explicó la especialista.

Recomendaciones del Senamhi para el friaje

Ante el descenso de temperatura y las lluvias intensas, el Senamhi recomienda a la población, especialmente en zonas rurales y amazónicas:

  • Mantener abrigo adecuado, sobre todo en niños y adultos mayores.
  • Reforzar techos y ventanas ante posibles ráfagas de viento.
  • Proteger a los animales domésticos y de granja.
  • Priorizar actividades durante las horas de la mañana, ya que las lluvias serán más intensas por la tarde.
  • Mantenerse informado a través de los avisos y pronósticos oficiales del Senamhi.

“El impacto de esta temperatura o de esta sensación de frío va a ser importante, por eso lo principal es mantenerse informado de los pronósticos y alertas”, enfatizó Rosario Julca.

