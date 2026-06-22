¡No habrá invierno este 2026!: empresarios de Gamarra rematan chompas, casacas y sábanas por el Niño Costero

El escenario de El Niño afectará al emporio de Gamarra con pérdidas de hasta S/600 millones. | Foto: composición LR/Difusión

El escenario de El Niño afectará al emporio de Gamarra con pérdidas de hasta S/600 millones. | Foto: composición LR/Difusión

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Las temperaturas elevadas en la costa del Perú se mantienen de forma persistente y afectan la percepción del invierno 2026, que se inició el 21 de junio. En el país, especialmente en Lima Metropolitana y Callao, las condiciones cálidas están vinculadas al fenómeno del El Niño Costero, que mantiene el mar con temperaturas por encima de lo habitual y reduce la presencia de frío estacional. Este escenario climático afecta directamente a los comerciantes de Gamarra, ya que disminuye la demanda de prendas de abrigo y obliga a muchos negocios a ajustar sus estrategias de venta.

El vocero de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, ENFEN, Luis Vásquez, explicó que entre junio y septiembre predominará un escenario cálido sin características típicas de invierno. En la misma línea, el especialista del Senamhi, Yuri Escajadillo, indicó que el calentamiento del Pacífico influye directamente en la atmósfera costera. Ambos coinciden en que el fenómeno podría extenderse incluso hasta el verano del 2027, sin presencia de eventos extremos como lluvias intensas.

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Ventas en Gamarra afectadas por la falta de frío en la campaña otoño-invierno

El emporio comercial de Gamarra enfrenta una campaña de otoño-invierno con resultados por debajo de lo esperado debido a la ausencia de bajas temperaturas en la costa peruana. Los comerciantes señalaron que la producción de prendas abrigadoras se inició meses antes, pero la demanda no ha respondido como en temporadas anteriores, lo que genera acumulación de stock y menor rotación de mercadería.

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, estimó que las pérdidas del sector podrían llegar a S/600 millones. Ante este escenario, varios negocios han optado por reducir precios de manera significativa, con descuentos de entre 40% y 50%, e incluso con la venta de prendas al costo para recuperar parte de la inversión y sostener la actividad comercial.

“Hace unas semanas nos hemos reunido con el emporio de Gamarra y con los productores del tema textil para explicarle los temas (cambio meteorológico) que se viene”, sentenció un vocero de Senamhi en una reciente entrevista para el programa América hoy.

ENFEN prevé persistencia del Niño Costero y temperaturas sobre lo normal en la costa peruana

De acuerdo con ENFEN, el fenómeno del El Niño Costero podría mantenerse activo hasta el verano del 2027, con una probabilidad cercana al 48% de alcanzar intensidad fuerte y un 46% de mantenerse en nivel moderado. Estas condiciones están asociadas al calentamiento progresivo del océano frente al litoral, que influye en el comportamiento climático regional.

El organismo también advirtió que este escenario podría modificar la distribución de especies marinas como la anchoveta en zonas del norte y centro del país. A su vez, el Senamhi explicó que el aumento de la temperatura del mar sostiene valores del aire por encima de lo normal en la franja costera, con posibles lloviznas ligeras, pero sin eventos extremos significativos.