Marina de Guerra descarta tsunami en la costa del Perú tras terremoto de 7,7 en Indonesia

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis realizó un análisis exhaustivo y determinó que el sismo de Indonesia no impactará las costas peruanas ni generará olas peligrosas. | Foto: Difusión

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis realizó un análisis exhaustivo y determinó que el sismo de Indonesia no impactará las costas peruanas ni generará olas peligrosas. | Foto: Difusión

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La Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano luego de evaluar el terremoto de magnitud 7,7 registrado el viernes 14 de agosto de 2026 en Indonesia. El movimiento sísmico ocurrió a 68 kilómetros de Ende, con una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) realizó el análisis correspondiente tras el fuerte sismo. Aunque inicialmente se reforzó la vigilancia de las condiciones del litoral peruano, la evaluación posterior determinó que el evento no ocasionará un tsunami en la costa del país.

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DHN descarta tsunami en el litoral peruano tras evaluar el terremoto

La Dirección de Hidrografía y Navegación, organismo encargado del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, comunicó que el análisis efectuado por sus especialistas permitió descartar la generación de un tsunami que pueda afectar al litoral peruano. La entidad había informado previamente que mantendría una vigilancia constante sobre la evolución del evento sísmico.

La medida de seguimiento se adoptó luego de conocerse las características del terremoto registrado frente a Indonesia. Con la evaluación completada, la Marina de Guerra estableció que no existe una amenaza de tsunami para las costas del Perú asociada con este movimiento telúrico.

DHN descarta tsunami en el litoral peruano tras terremoto en Indonesia.

Terremoto de 7,7 en Indonesia fue seguido por tres fuertes réplicas

El sismo ocurrió a las 16:58:21 del 14 de agosto, hora local, equivalente a las 21:58:21 UTC. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Debido a esta característica, el movimiento fue considerado superficial y pudo generar fuertes sacudidas en las zonas cercanas al punto donde se originó.

Según los datos del USGS, después del terremoto principal se produjeron tres réplicas de magnitud 5,9, 5,6 y 6,1 en la misma zona. Indonesia se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde confluyen distintas placas tectónicas y se registra una elevada actividad sísmica y volcánica.