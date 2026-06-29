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Peruana robó S/6.7 millones a reconocido banco en Perú: hizo transferencias de S/15.000 durante ocho meses para evitar ser detectada

Lorena Rosa Malú Canales Cerdán transfirió la millonaria cantidad a ocho cuentas de ahorro diferentes, una de ellas perteneciente a su progenitora, donde depositó más de S/100.000.

El caso salió a la luz tras una auditoría que detectó movimientos irregulares dentro de la entidad financiera peruana.
El caso salió a la luz tras una auditoría que detectó movimientos irregulares dentro de la entidad financiera peruana. | Foto: composición LR
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Lorena Rosa Malú Canales Cerdán, una analista de operaciones de un reconocido banco en el Perú, pasó de desempeñar labores dentro de la entidad financiera a llevar una vida marcada por viajes, lujos y gastos. En apenas ocho meses, la trabajadora habría transferido cerca de S/6,7 millones desde cuentas vinculadas al banco hacia cuentas bajo su control, aprovechando los accesos y facultades que tenía por su cargo.

El caso salió a la luz tras una auditoría interna realizada por la entidad financiera, que identificó movimientos irregulares en distintas operaciones. A raíz de este hallazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones y llevó a cabo un operativo que culminó con la intervención de la trabajadora. Durante las diligencias, la mujer admitió haber efectuado transferencias a cuentas bajo su control. No obstante, continuará afrontando el proceso en libertad mientras las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes.

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Así habría logrado transferir más de S/6 millones sin ser detectada durante ocho meses

Según el reportaje emitido por Panamericana, Lorena Canales Cerdán trabajaba en el banco desde 2012 y había ocupado distintas posiciones antes de asumir el cargo de analista de operaciones. Esa función le otorgaba acceso a cuentas relacionadas con créditos hipotecarios y productos de ahorro, espacios desde los cuales habría ejecutado transferencias sin autorización hacia cuentas personales.

Las pesquisas indican que el esquema habría comenzado con una operación de prueba. Según explicó la Dirincri, la peruana transfirió inicialmente S/10.000 a una de sus cuentas y posteriormente devolvió el dinero para verificar si la transacción era detectada. Tras comprobar que no generó alertas, habría empezado a realizar movimientos recurrentes de aproximadamente S/15.000. Entre noviembre del año pasado y junio de este año se habrían registrado 455 transferencias, permitiéndole acumular cerca de S/6,7 millones antes de que la irregularidad fuera advertida.

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Lorena Rosa Malú Canales Cerdán transfirió la millonaria cantidad a ocho cuentas de ahorro diferentes.

Viajes, compras y cheques de gerencia: en qué se habría usado parte del dinero investigado

La investigación también estableció que el dinero transferido terminó distribuido en ocho cuentas bancarias, algunas en soles y otras en dólares. Entre ellas figuraría una cuenta perteneciente a la madre de la investigada. Los agentes buscan determinar el recorrido completo de los recursos y establecer si hubo participación de otras personas en las operaciones.

Según la información recopilada por las autoridades, parte del dinero habría sido destinado a viajes dentro y fuera del país, especialmente a Panamá, además de consumos en restaurantes y adquisiciones de alto valor. Durante el allanamiento realizado en una vivienda de Lince, los investigadores encontraron tres cheques de gerencia por US$180.000 cada uno. De acuerdo con la Policía, la trabajadora ya había iniciado trámites para adquirir un inmueble al contado, operación que forma parte de los elementos analizados dentro del caso, mientras continúan las acciones para recuperar los fondos presuntamente transferidos.

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