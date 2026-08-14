Resultados UNI 2026-II: Lista oficial de ingresantes, link y puntajes por carrera tras el examen del viernes 14 de agosto
El proceso de admisión, que comenzó el 10 de agosto, incluyó exámenes de Aptitud Académica, Matemática, Física y Química, con 1.400 vacantes disponibles para nuevos estudiantes.
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) completa este viernes 14 de agosto su examen de admisión 2026-II, luego de tres jornadas de evaluación realizadas durante la semana. Más de 5.500 postulantes participaron en el proceso para competir por una de las 1.400 vacantes disponibles en esta casa de estudios.
La etapa ordinaria comenzó el lunes 10 con Aptitud Académica y Humanidades, siguió el miércoles 12 con Matemática y termina este viernes con Física y Química. A diferencia de las dos primeras fechas, el cierre del proceso permitirá conocer el resultado acumulado de los participantes y determinar quiénes consiguieron ingresar a la UNI.
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Resultados UNI 2026-II: link oficial para consultar los puntajes del examen de admisión
La UNI dispone de una plataforma específica para la publicación de las calificaciones de sus procesos de admisión. Los postulantes pueden ingresar al sistema y revisar los resultados correspondientes a las evaluaciones en el siguiente ENLACE cuando se encuentre disponible.
El cronograma de pruebas quedó establecido de la siguiente manera:
- 10 de agosto: examen de Aptitud Académica y Humanidades.
- 12 de agosto: examen de Matemática.
- 14 de agosto: examen de Física y Química.
Los puntajes publicados después de las primeras jornadas eran parciales. Por ese motivo, obtener una determinada calificación el lunes o miércoles todavía no confirmaba una vacante. La definición se produce después de completar las pruebas previstas y considerar los resultados que correspondan al proceso.
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¿Cómo saber si ingresaste a la UNI en el examen de admisión 2026-II?
Una vez procesadas las calificaciones de la última evaluación, los postulantes deberán revisar el resultado final de Admisión UNI 2026-II en los canales oficiales de la universidad. Allí podrán comprobar su puntaje acumulado y conocer su situación dentro del proceso de ingreso.
Durante las jornadas anteriores, la universidad habilitó más de 120 aulas para recibir a los participantes. El acceso comenzó desde las 7:00 a. m. y los ambientes destinados a las pruebas contaron con cámaras de seguridad y personal encargado de supervisar las evaluaciones.