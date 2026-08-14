La violenta gresca se originó porque no dejaron pasar un camión de helados. | Composición LR

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Un violento enfrentamiento entre cuatro hombres en plena vía pública alarmó a vecinos y transeúntes de Surquillo. El hecho ocurrió el último miércoles, minutos después de las 5.00 p. m., en la calle María Elena Moyano, en la urbanización Capebco, y terminó con daños materiales a un camión repartidor y una intervención de la Policía Nacional.

El incidente fue registrado por testigos y posteriormente difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo una discusión escala rápidamente hasta convertirse en una pelea con golpes, empujones y patadas entre los involucrados.

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¿Por qué empezó la pelea en Surquillo?

Según el testimonio de una vecina de la zona, el altercado habría comenzado por un problema relacionado con el paso de un camión que transportaba mercadería hacia un establecimiento cercano.

La residente señaló que unos trabajadores llegaron para realizar la entrega de un cargamento, pero habrían tenido dificultades para ingresar con el vehículo. Vinieron unos heladeros a dejar un cargamento en la tienda de al lado del negocio y no los dejaron pasar, esperaron como una hora, relató la testigo.

La situación habría generado una discusión entre los involucrados que posteriormente terminó en agresiones físicas.

De acuerdo con las imágenes registradas, dos hombres con el torso desnudo comenzaron a enfrentarse en plena calle. Ambos intercambiaron golpes y forcejeos mientras vecinos y transeúntes observaban la escena.

En determinado momento, uno de ellos cayó al pavimento. Lejos de terminar la confrontación, un tercer hombre, vestido con un polo negro, intervino y comenzó a agredir al sujeto que se encontraba en el suelo. Los vecinos intentaron detener la pelea, pero los involucrados continuaron con la gresca.

Uno de los hombres tomó un extintor

La pelea se volvió aún más violenta cuando uno de los participantes se acercó a un camión estacionado en la zona. Las imágenes muestran a un hombre con short empujando la puerta del vehículo mientras continuaba el enfrentamiento.

Poco después, uno de los involucrados salió del vehículo con un extintor de incendios. Según fuentes oficiales, el objeto fue lanzado contra la camioneta donde se encontraban algunos de sus contrincantes.

El extintor terminó en manos del hombre de polo negro, quien lo utilizó para romper el parabrisas del camión de carga. Tras el impacto, el dispositivo se activó y liberó su contenido químico sobre otro de los participantes, quien llevaba un polo amarillo.

La situación no terminó allí. El hombre de polo negro y el sujeto de amarillo continuaron golpeándose en plena pista. En medio de la gresca, uno de ellos utilizó nuevamente el extintor y golpeó en la cabeza a su oponente, provocando que cayera sobre el pavimento.

Policía registra daños al camión

Después de varios minutos, los participantes se dispersaron y abandonaron el lugar. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron posteriormente a la urbanización Capebco para recoger información sobre lo sucedido y verificar los daños ocasionados durante la pelea.

En la comisaría del sector se registró una ocurrencia policial por los daños materiales ocasionados al camión repartidor.

Las autoridades vienen evaluando los videos registrados por vecinos y testigos para identificar a los cuatro hombres que participaron en la gresca y determinar las responsabilidades que correspondan.

Hasta el momento, las diligencias permanecen abiertas y la Policía busca esclarecer el origen de la disputa que terminó convirtiendo una discusión por el paso de un vehículo en una violenta pelea en plena calle de Surquillo.