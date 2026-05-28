Hasta 5 centímetros de nieve: bajas temperatura dejan muertos, bloquean vías y afectan ganado en estas regiones
El Senamhi alerta sobre lluvias, nieve y granizo en la sierra centro y sur de Perú entre el 28 y 29 de mayo, con acumulados de nieve de hasta 5 cm en zonas altas.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias, nieve, granizo y aguanieve de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur entre el jueves 28 y el viernes 29 de mayo. El fenómeno incluye acumulados de nieve de hasta 5 centímetros en zonas por encima de los 3,800 metros sobre el nivel del mar, además de ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h.
Estas condiciones afectan principalmente a las regiones de Puno, Arequipa, Ayacucho y Cusco, donde ya se reportan bloqueos de vías, daños en viviendas y afectación a la actividad ganadera en zonas altoandinas. El organismo explicó que este evento responde al ingreso de una masa de aire frío que también genera friajes en la Amazonía.
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Fallecidos y daños en Arequipa por lluvias intensas
En Arequipa, las precipitaciones dejaron al menos dos personas fallecidas en el distrito de Huaynacota, tras el colapso de una vivienda provocado por las lluvias intensas. Además, las autoridades regionales reportan afectación en zonas altoandinas, donde las nevadas dificultan el tránsito y deterioran las condiciones de vida de la población.
La Gerencia Regional de Agricultura activó medidas de protección para el ganado ante el descenso de temperaturas, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó acciones para despejar vías y atender las zonas afectadas.
Puno registra carreteras bloqueadas y vehículos varados
En Puno, una intensa nevada cubrió calles, vehículos y vías en la ciudad de Juliaca, lo que afectó la transitabilidad y dejó unidades varadas en distintos puntos.
La carretera Juliaca–Cusco presenta tramos críticos debido al hielo y la nieve, lo que ha provocado accidentes y complicaciones en el transporte. Las lluvias posteriores también generaron anegamientos en zonas urbanas.
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Ayacucho y Cusco también reportan afectaciones
En Ayacucho, una granizada cubrió viviendas, calles y cultivos en el distrito de Vischongo, en la provincia de Vilcashuamán, generando preocupación entre los agricultores por posibles pérdidas.
En Cusco, la ciudad imperial registró una inusual lluvia acompañada de vientos fuertes y descargas eléctricas, mientras que en zonas altas no se descarta la ocurrencia de nuevas nevadas y granizadas.
El Senamhi advirtió que las condiciones meteorológicas podrían continuar en los próximos días, por lo que Defensa Civil recomendó reforzar viviendas, evitar zonas de riesgo y mantenerse alerta ante posibles deslizamientos y huaicos.