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Una mujer falleció y un hombre resultó herido durante un accidente de tránsito ocurrido a las 00:21 horas de este viernes 14 de agosto en la cuadra 12 de la avenida Costanera, en San Miguel. El vehículo de placa F5M-033 terminó severamente destruido después de impactar contra un poste de alumbrado público.

El parte de la intervención señala que equipos de seguridad, efectivos policiales y personal de emergencia acudieron al lugar tras recibir la alerta por comunicación radial. La víctima mortal fue identificada como Dineth Ginebra La Rosa Aranguren, mientras que el propietario del automóvil, Cristhian Macías Corsa, fue trasladado a la clínica San Gabriel para recibir atención médica.

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¿Cómo ocurrió el fatal accidente en la Costa Verde de San Miguel?

La emergencia fue reportada durante los primeros minutos de la madrugada en el sector 8, subsector C, de la avenida Costanera. Cuando las unidades de respuesta llegaron al punto señalado, encontraron al automóvil después de la colisión contra la estructura de alumbrado público.

El documento de la intervención confirma el impacto contra el poste, aunque no establece las causas que provocaron que el vehículo terminara chocando. Por ello, las circunstancias previas al accidente deberán determinarse mediante las diligencias correspondientes. La información consignada tampoco confirma la participación de una motocicleta ni establece que el hecho esté relacionado con presuntos piques ilegales.

Mujer falleció tras el impacto y conductor fue trasladado a una clínica

Diversas unidades de emergencia llegaron hasta la avenida Costanera para atender a los ocupantes. El personal constató el fallecimiento de Dineth Ginebra La Rosa Aranguren producto del impacto, mientras que Cristhian Macías Corsa recibió asistencia y posteriormente fue evacuado a la clínica San Gabriel.

En la zona también permanecieron efectivos policiales encargados de resguardar el lugar y continuar con el procedimiento. Una de las unidades quedó a cargo de la intervención mientras se esperaba la llegada del fiscal de turno, quien debía realizar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.