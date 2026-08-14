Terremoto de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia, según USGS
Las autoridades emitieron una alerta de tsunami tras el fuerte movimiento que sacudió la región durante la madrugada.
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Un terremoto de magnitud 7,7 se registró el sábado a las 5:58 a.m. de la mañana (hora local) a 68 kilómetros al noreste de la ciudad de Ende en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia. El sismo ocurrido durante la madrugada fue a una profundidad de 10 kilómetros, conforme indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).
Minutos después, a las 6:13 de la mañana, se sintió una fuerte réplica en la misma región, y el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC) lo clasificó con una magnitud de 6,3.