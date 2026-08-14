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Terremoto de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia, según USGS

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami tras el fuerte movimiento que sacudió la región durante la madrugada.

Sismo de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia
Sismo de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia | Foto: LR
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Un terremoto de magnitud 7,7 se registró el sábado a las 5:58 a.m. de la mañana (hora local) a 68 kilómetros al noreste de la ciudad de Ende en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia. El sismo ocurrido durante la madrugada fue a una profundidad de 10 kilómetros, conforme indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Minutos después, a las 6:13 de la mañana, se sintió una fuerte réplica en la misma región, y el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC) lo clasificó con una magnitud de 6,3.

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