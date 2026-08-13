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Cristian Castro se gradúa con honores de la preparatoria a sus 51 años y dedica sueño cumplido a su madre Verónica Castro

El reconocido cantante Cristian Castro cumplió uno de sus sueños pendientes y se emocionó en su graduación. Su madre, la actriz Verónica Castro, se hizo presente en la ceremonia con apoyo de oxígeno.

El cantante Cristian Castro dejó sus estudios de niño para enfocarse en su exitosa carrera musical.
El cantante Cristian Castro dejó sus estudios de niño para enfocarse en su exitosa carrera musical. | Foto: composición LR/Las Estrellas
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Cristian Castro alcanzó un logro que sorprendió al mundo del espectáculo: a los 51 años culminó la preparatoria en México y fue reconocido como Graduado de Honor. La ceremonia se realizó en el Teatro Royal Pedregal de Ciudad de México, donde el cantante apareció acompañado de su madre, la reconocida actriz Verónica Castro, quien fue madrina de esta primera generación.

El acontecimiento despertó gran expectativa en la prensa y en sus seguidores, pues el intérprete de ‘Azul’ había anunciado meses atrás su intención de concluir estudios académicos. La presencia de la recordada protagonista de ‘Los ricos también lloran’, con apoyo de oxígeno, añadió un matiz emotivo a la jornada y reforzó el vínculo familiar que marcó la celebración.

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Cristian Castro se gradúa con honores de la preparatoria

El cantante Cristian Castro cursó dos años y medio en la institución PrepaW, modalidad a distancia, hasta obtener su certificado de bachillerato avalado por la UNAM. En el sistema educativo mexicano, la preparatoria equivale a los últimos años de la secundaria en Perú, requisito indispensable para acceder a estudios universitarios.

Durante la ceremonia, el artista recibió el reconocimiento como Graduado de Honor, distinción que la institución otorga a quienes destacan por su esfuerzo y compromiso. En medio de aplausos, el popular ‘Gallito Feliz’ interpretó el tema ‘Estudiar’ como homenaje a sus compañeros y a su madre.

Castro, evidentemente emocionado, dedicó el logro a su madre, Verónica, y resaltó su dedicación. “Es un logro irreal estar enfrente de mis compañeros. Por suerte tuve la fortuna de tener una madre superada y, con muchos esfuerzos, también económicos… Venimos de una familia muy humilde y eso es lo que más me gustó de mi mamá, esa pobreza, porque ahí la vi luchar y crecer”, expresó.

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Verónica Castro emocionada por graduación de Cristian Castro

La actriz de 73 años, quien entregó a todos los graduados un rosario y una veladora como símbolo de buenos deseos, agradeció el gesto y resaltó la importancia de la educación en la vida de su hijo, una meta que tenía pendiente de cumplir. “Yo lo felicito con todo mi corazón”, manifestó. Su participación fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

Michelle Castro —hermano de Cristian—, su tía Beatriz, así como otros familiares y amigos, también se hicieron presentes en la ceremonia y expresaron su orgullo por el logro del artista.

Cristian Castro anunció que planea continuar estudios universitarios en la UNAM, aunque deberá rendir examen de ingreso. El logro académico se suma a su trayectoria artística y es celebrado por sus seguidores en distintas partes del mundo, entre ellas Perú, donde ofreció un concierto en Lima en 2025 que congregó a miles de personas y reafirmó su vigencia en la música romántica.

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