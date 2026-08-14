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Ciencia

Científicos crean un material con ADN y vidrio que supera al acero en resistencia y ligereza: inspirado en Iron Man de Marvel

Este innovador nanomaterial posee 4 veces la solidez del acero, pero con una densidad 5 veces menor, lo que ofrece nuevas oportunidades en el campo de la ingeniería moderna.

Inspirados por Iron Man, los especialistas buscan crear estructuras ligeras y robustas. No obstante, aseguran que aún se necesitan más estudios antes de su aplicación comercial en el sector aeroespacial y tecnológico.
Inspirados por Iron Man, los especialistas buscan crear estructuras ligeras y robustas. No obstante, aseguran que aún se necesitan más estudios antes de su aplicación comercial en el sector aeroespacial y tecnológico. | Ilustración LR/Aaron Michelson/Columbia Engineering y Brookhaven National Laboratory/ChatGPT
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Investigadores de la Universidad de Connecticut, Columbia Engineering y el Laboratorio Nacional de Brookhaven crearon un innovador material a base de ADN y vidrio. Este desarrollo, revelado en Cell Reports Physical Science, destaca por una asombrosa durabilidad mecánica unida a un peso sumamente reducido. Al estructurar diminutas arquitecturas nanométricas mediante autoensamblado molecular, la tecnología minimiza los defectos habituales del cristal y perfila una alternativa ligera frente a los metales tradicionales.

El trabajo evocó paralelismos con la armadura de 'Iron Man', el célebre personaje de Marvel caracterizado por trajes tan robustos como ligeros. Más allá de la referencia popular, la experiencia demuestra cómo manipular la materia en escalas microscópicas transforma componentes frágiles en piezas de altísima firmeza. Especialistas del equipo destacaron que "ese enfoque podría abrir nuevas posibilidades para fabricar componentes fuertes sin el peso característico de los metales", abriendo un abanico inédito en la ingeniería moderna.

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¿Cómo funciona el nuevo nanomaterial de ADN y vidrio que supera al acero?

Investigadores del Laboratorio Nacional de Brookhaven diseñaron una nanoarquitectura a partir de fragmentos genéticos programados para autoensamblarse en un entramado tridimensional. Sobre esa red base, los científicos aplicaron un recubrimiento ultrafino de sílice de cinco nanómetros de espesor. Como resultado, la mayor parte del volumen interno queda vacía, lo cual disminuye de forma drástica la masa de la estructura.

Seok-Woo Lee, científico de materiales de UConn y codirector de la investigación, afirmó: “Para la densidad dada, nuestro material es el más resistente conocido”. Foto: Cell Reports Physical Science

Seok-Woo Lee, científico de materiales de UConn y codirector de la investigación, afirmó: “Para la densidad dada, nuestro material es el más resistente conocido”. Foto: Cell Reports Physical Science

Aunque el cristal convencional resulta frágil en dimensiones cotidianas, su comportamiento fisicoquímico cambia radicalmente a escala nanométrica. Las láminas de sílice con espesores inferiores a un micrómetro carecen de microgrietas, defectos o imperfecciones superficiales. Esta ausencia de fallas estructurales permite soportar elevadas presiones mecánicas sin sufrir fracturas.

Los ensayos en Columbia Engineering y UConn confirmaron que las nanorredes poseen cuatro veces la solidez del acero y una densidad cinco veces menor. Ante esos resultados, Seok-Woo Lee, científico de materiales de UConn y codirector de la investigación, afirmó: “Para la densidad dada, nuestro material es el más resistente conocido”. A pesar del hallazgo, los autores aclaran que el desarrollo requiere más análisis previo a su escalamiento industrial.

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¿Cómo inspiró la armadura de Iron Man a los científicos de Columbia para crear nanorredes de vidrio ultrarresistentes?

El vínculo con el héroe de Marvel nació como una analogía conceptual para resolver un dilema clave en la ciencia de materiales: desarrollar componentes ultraligeros y robustos para la protección personal, el transporte y la ingeniería. El especialista Seok-Woo Lee recurrió a Tony Stark para ilustrar la exigencia técnica de un traje capaz de resistir impactos masivos sin obstaculizar el vuelo. “Soy un gran fan de las películas de Iron Man”, dijo tras lograr junto a su equipo fortalecer experimentalmente este tipo de estructuras a escala geométrica microscópica.

Las utilidades prácticas de esta innovación abarcan el diseño de aeronaves eficientes, instrumental médico avanzado y transporte liviano, de acuerdo con Columbia Engineering. La arquitectura atómica implementada emplea moldes tridimensionales de ADN mineralizado que potencian las capacidades mecánicas de las nanorredes vítreas. No obstante, el director del proyecto, Oleg Gang, matizó el alcance actual del descubrimiento al señalar que “aún se necesita mucha investigación antes de que podamos emplearla como tecnología”.

De ese modo, el traje del superhéroe funciona como un punto de referencia visual sobre el impacto potencial de la investigación, más que como un producto industrial de implementación inmediata. Los especialistas continúan con el análisis de nuevas configuraciones moleculares que permitan trasladar este avance desde el laboratorio hasta la producción comercial masiva en el sector aeroespacial y tecnológico.

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