II Simulacro 2026: terremoto de 8,8 dejaría más de 10.000 fallecidos y 3,8 millones de afectados

El jefe del INDECI, Luis Vásquez, presentó ante la presidenta Keiko Fujimori el balance del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, destacando la magnitud del ejercicio. | Difusión

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El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez, presentó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el balance del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 desde el puesto de comando móvil. El ejercicio se desarrolló en 18 regiones del país bajo escenarios de sismos, lluvias intensas y tsunamis, y arrojó las siguientes cifras simuladas a nivel nacional: 10.926 personas fallecidas, 165.160 lesionadas, 2.199.818 damnificadas y 3.896.967 afectadas. A ello se sumaron 1.345 centros de salud afectados y 4.172 aulas dañadas en instituciones educativas de todo el país.

Ampliaremos en breve.