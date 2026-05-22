Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el incremento de la velocidad del viento en la selva, de moderada a fuerte intensidad, continuará hasta el sábado 23 de mayo. El evento está relacionado con el ingreso del segundo friaje del año en esta parte del país, que se caracteriza por propiciar el descenso de la temperatura.

En ese contexto, prevé ráfagas de viento que superarían los 55 km/h. Además, para el viernes 22 de mayo, pronostica vientos con velocidades superiores a los 35 km/h en la selva norte, alrededor de los 40 km/h en la selva central y valores sobre los 45 km/h en la selva sur.

TE RECOMENDAMOS UNMSM EN CRISIS, MASAJES EN EL CONGRESO Y CITACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN FISCALÍA | ARDE TROYA

¿A qué regiones afectarán los fuertes vientos en la selva?

Según el Senamhi, este fenómeno afectará a nueve departamentos del país y 33 provincias:

Cusco: La Convención y Quispicanchi

Huánuco: Leoncio Prado y Puerto Inca

Junín: Chanchamayo y Satipo

Loreto: Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo

Madre de Dios: Tambopata, Manu y Tahuamanu

Pasco: Oxapampa

Puno: Carabaya y Sandia

San Martín: Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín y Tocache

Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús

Recomendación de autoridades

Frente a este pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a realizar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones pertinentes para asegurar el diseño correcto de las infraestructuras y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, recomendó a la población asegurar los techos y fijar los largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas, así como mantenerse alejada de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras afectadas por el viento. Además, sugirió amarrar todo tipo de embarcaciones y aconsejó usar ropa de abrigo e impermeable, tomar bebidas calientes y, en caso de presentar alguna infección respiratoria o alérgica, dirigirse al centro de salud más cercano.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.