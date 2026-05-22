Friaje en la selva: Senamhi alerta que fuertes vientos continuarán en estas 9 regiones y 33 provincias del país
Ante la posibilidad de que se registren ráfagas de viento con velocidades superiores a los 55 km/h, el Indeci recomienda adoptar medidas de prevención, como asegurar techos, reforzar vidrios de ventanas y amarrar embarcaciones.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el incremento de la velocidad del viento en la selva, de moderada a fuerte intensidad, continuará hasta el sábado 23 de mayo. El evento está relacionado con el ingreso del segundo friaje del año en esta parte del país, que se caracteriza por propiciar el descenso de la temperatura.
En ese contexto, prevé ráfagas de viento que superarían los 55 km/h. Además, para el viernes 22 de mayo, pronostica vientos con velocidades superiores a los 35 km/h en la selva norte, alrededor de los 40 km/h en la selva central y valores sobre los 45 km/h en la selva sur.
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¿A qué regiones afectarán los fuertes vientos en la selva?
Según el Senamhi, este fenómeno afectará a nueve departamentos del país y 33 provincias:
- Cusco: La Convención y Quispicanchi
- Huánuco: Leoncio Prado y Puerto Inca
- Junín: Chanchamayo y Satipo
- Loreto: Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo
- Madre de Dios: Tambopata, Manu y Tahuamanu
- Pasco: Oxapampa
- Puno: Carabaya y Sandia
- San Martín: Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín y Tocache
- Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús
Recomendación de autoridades
Frente a este pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a realizar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones pertinentes para asegurar el diseño correcto de las infraestructuras y garantizar la seguridad de la población.
Asimismo, recomendó a la población asegurar los techos y fijar los largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas, así como mantenerse alejada de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras afectadas por el viento. Además, sugirió amarrar todo tipo de embarcaciones y aconsejó usar ropa de abrigo e impermeable, tomar bebidas calientes y, en caso de presentar alguna infección respiratoria o alérgica, dirigirse al centro de salud más cercano.
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