Caen 5 miembros de la banda ‘Los Hijos de Dios’ que secuestró y asesinó a un empresario

Tres de los cinco miembros de Los Hijos de Dios detenidos.

Tres de los cinco miembros de Los Hijos de Dios detenidos.

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Cuando el 9 de septiembre de 2025 la banda de delincuentes que lo tenía secuestrado desde hacía tres días asesinó al joven empresario, Julio César Zapaille Huamán (29), ocultando sus restos en una maleta que fue hallada en San Juan de Miraflores, no solo tuvo su trágico epílogo un caso policial, sino que abrió un encendido debate sobre los límites y los alcances del combate contra los crímenes violentos de bandas transnacionales.

Cinco meses después de ese hallazgo, agentes de la Dirincri detuvieron al extranjero Josmag Enrique Aguilera Martínez, alias 'Josmag Locura'.

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Cámaras de seguridad habían captado el vehículo utilizado para arrojar el cuerpo a la calle. El detenido admitió haber conducido el auto que trasladó el cadáver desde Villa El Salvador. La Policía sostiene que robó las tarjetas de la víctima para retirar dinero.

El caso no se archivó. Todo lo contrario, las pesquisas se intensificaron y en las últimas 48 horas fueron capturados otros miembros de la banda responsable de este crimen: Los Hijos de Dios, vinculados al Tren de Aragua. Se trata de una detención preliminar de siete días dispuesta por el Poder Judicial.

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A Jefferson Luis Blanco Guerra (20) lo detuvieron en el cruce de la avenida Nicolás Ayllón con Pasaje Huáscar, El Agustino. Mientras que a Deibis Ignacio Rondón (40) lo arrestaron a inmediaciones de la cuadra 3 de la avenida España, en el Cercado de Lima.

Conforme al reporte del secreto bancario requerido en el marco de la investigación, la Policía determinó que el sujeto en mención, también de nacionalidad venezolana, recibió una transacción del Yape instalado en el equipo celular de la víctima, mientras se encontraba secuestrado, por un total de S/100,00. Por otro lado, se estableció que este sujeto tiene vínculo familiar de suegro y yerno con Jefferson Blanco (20).

Las autoridades arrestaron asimismo, a Luis Enrique Bernaéz Hernández (23), alias Narizón. Fue sorprendido en el interior de una habitación ubicada en el quinto piso de un inmueble de la avenida Eusebio Gálvez 365, San Martín de Porres.

El general Víctor Revoredo explicó que se reunieron suficientes elementos de convicción que permitieron identificar como presuntos autores a cinco ciudadanos venezolanos, a quienes tras solicitarles la detención preliminar por el plazo de siete días, y luego de que estas fueron declaradas procedentes, se ejecutaron diversos operativos policiales.

Sobre el particular, durante la intervención del investigado en alusión, se le incautó en su poder un equipo celular, color negro, marca iPhone, modelo A1778 con su respectiva carcasa.

Su compatriota Luis Jose Sanabria Coronado (32) (a) 'Luis', también presunto integrante de la banda criminal Los Hijos de Dios, es acusado por el crimen del empresario. Fue arrestado en cruce de la Av. Chancas con calle Ollantay, en Santa Anita.

De acuerdo con el reporte del secreto bancario requerido; se determinó que el investigado recibió reiteradas transacciones del Yape de la víctima, desde que se encontraba secuestrado hasta el 6 de octubre de 2025. El monto asciende a un total de S/9.175,00.

Sobre el particular, durante la intervención del investigado, se le incautó un equipo celular, tarjeta Visa Débito BCP, una tarjeta Interbank y un equipo celular iPhone 14 Pro.

Finalmente fue detenido Josue Benjamín Montilla Alvarez (32), alias Bocón. Fue sorprendido en el pueblo joven pro vivienda El Agustino primera zona, El Agustino.

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De acuerdo con el reporte del secreto bancario, también se determinó que el investigado recibió reiteradas transacciones del Yape de la víctima desde que se encontraba secuestrado hasta el 6 de octubre de 2025, por un monto que asciende a S/3.568,90.

El crimen que se le imputa a los detenidos ocurrió tras el secuestro de la víctima. Los captores ingresaron a la vivienda del joven antes de acabar con su vida de forma violenta.

El cuerpo de Julio César Zapaille fue encontrado con múltiples cortes y claros signos de haber sido sometido a torturas físicas antes de ser colocado en la maleta.

Las autoridades indicaron que esta captura es un paso clave para desarticular otras células operativas vinculadas a organizaciones criminales extranjeras que operan en Lima.