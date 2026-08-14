HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Hace 5.000 años, la primera civilización de Perú enfrentaba los terremotos con una ingeniosa técnica oculta bajo sus construcciones

Especialistas confirmaron la eficacia de la técnica al probar su resistencia en condiciones sísmicas. Asimismo, promueve soluciones sostenibles basadas en conocimientos ancestrales.

Investigadores de la PUCP revelaron que las mallas de shicras, hechas de fibra vegetal y rocas, optimizaban la estabilidad de pirámides en Caral al disipar la energía sísmica.
Investigadores de la PUCP revelaron que las mallas de shicras, hechas de fibra vegetal y rocas, optimizaban la estabilidad de pirámides en Caral al disipar la energía sísmica. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Hace 5.000 años, la Civilización Caral edificó imponentes estructuras en la costa peruana sin contar con normativas ni cálculos modernos, pero con una asombrosa resiliencia ante los sismos. Investigaciones de la Zona Arqueológica Caral y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) revelan que sus pobladores crearon técnicas ancestrales capaces de optimizar la respuesta estructural de sus pirámides durante el movimiento telúrico.

Esa tecnología antisísmica permanecía oculta en los núcleos y cimentaciones de las plataformas monumentales, un método cuya presencia abarcó 400 kilómetros del litoral centro-norte del país. Al analizar dicho hallazgo, el ingeniero Julio Vargas Neumann, especialista de la PUCP en arquitectura de tierra, buscó evaluar si "el conocimiento ancestral podía tener aplicaciones en viviendas contemporáneas" para beneficio de la edificación actual.

PUEDES VER: La ciencia confirma que los humanos pueden provocar terremotos: así se originan los sismos inducidos registrados en el mundo

lr.pe

¿Cómo funcionaba la ingeniosa tecnología antisísmica que usó la primera civilización del Perú hace 5.000 años?

Las shicras constituyeron la principal estrategia constructiva de la Zona Arqueológica Caral para proteger sus edificios monumentales. Los antiguos constructores integraban esas mallas directamente en las cimentaciones y plataformas piramidales. "Se trata del uso de bolsas hechas con fibra vegetal que son rellenadas, generalmente, con rocas de diferentes tamaños", explicó el investigador Vargas Neumann sobre el mecanismo ancestral de ingeniería sismorresistente.

Durante un movimiento telúrico, la masa contenida disipaba la energía al permitir que el relleno absorbiera los impactos sismogénicos. Dichos recipientes incrementaban la flexibilidad y estabilidad del conjunto, controlando los desplazamientos provocados por las fuerzas de inercia. Además, la edificación incorporaba muros estructurales paralelos para contener los depósitos, generando un sistema redundante que garantizaba alta resistencia estructural en las pirámides de Caral-Supe.

Lejos de ser aisladores modernos, aquellas herramientas representaron una solución integral adaptada a sus recursos disponibles. Estudios realizados por Vargas Neumann, Carlos Iwaki y Álvaro Rubiños confirmaron ese hallazgo en 2011 tras analizar las bases de los templos. Posteriormente, el equipo presentó sus conclusiones sobre el comportamiento dinámico de los núcleos piramidales durante una conferencia internacional enfocada en la conservación del patrimonio de tierra.

PUEDES VER: El misterioso bosque de piedras que parece salido de otro mundo y conserva gigantescas formaciones de hace 10.000 años vinculadas al Imperio inca se esconde en un rincón de América Latina

lr.pe

La ingeniería moderna puso a prueba las shicras del antiguo Perú

Especialistas de la PUCP, dirigidos por Julio Vargas Neumann y en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, evaluaron experimentalmente la técnica precolombina de las shicras. El propósito buscó verificar la eficacia de esta cimentación milenaria en la contención de daños estructurales y el control de presupuestos para edificaciones de tierra.

Las pruebas en mesas vibradoras replicaron el movimiento del terremoto de Áncash de 1970 sobre módulos de prueba. Los informes del centro académico confirmaron un claro efecto de amortiguación, pues el prototipo solo presentó fisuras leves en los muros con ventanas. La experiencia aportó evidencia científica sobre la utilidad del principio constructivo para mitigar el impacto de un sismo.

El modelo salió del laboratorio hacia la comunidad de Orduña, en la provincia puneña de Lampa, donde resistió un movimiento real de intensidad VIII en la escala de Mercalli. Tras el evento sísmico, Vargas Neumann declaró que los desperfectos resultaron "leves, fisuras o grietas finas" de fácil y económica reparación. Por su parte, la Zona Arqueológica Caral resaltó el valor de esta sabiduría de cinco milenios como barrera frente al ascenso de humedad y alternativa habitacional efectiva.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La inusual respuesta de los científicos sobre los terremotos: ¿el fuerte movimiento en Colombia podría desencadenar otros en países de Sudamérica por estar en el mismo Cinturón de Fuego?

La inusual respuesta de los científicos sobre los terremotos: ¿el fuerte movimiento en Colombia podría desencadenar otros en países de Sudamérica por estar en el mismo Cinturón de Fuego?

LEER MÁS
¿A qué hora y dónde ver el eclipse solar total desde Perú? Link de canales para seguirlo EN VIVO este miércoles 12 de agosto

¿A qué hora y dónde ver el eclipse solar total desde Perú? Link de canales para seguirlo EN VIVO este miércoles 12 de agosto

LEER MÁS
El primer hábitat submarino para humanos en 40 años ya es una realidad: permitirá vivir y trabajar a 17 metros de profundidad

El primer hábitat submarino para humanos en 40 años ya es una realidad: permitirá vivir y trabajar a 17 metros de profundidad

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Descubren una tumba de 3.200 años de antigüedad como lugar de sepultura del padre del famoso rey Midas

Descubren una tumba de 3.200 años de antigüedad como lugar de sepultura del padre del famoso rey Midas

LEER MÁS
El extraño desplazamiento de Japón hacia el este tendría un origen bajo tierra: una onda sísmica habría alcanzado el núcleo terrestre y desencadenado un movimiento inesperado

El extraño desplazamiento de Japón hacia el este tendría un origen bajo tierra: una onda sísmica habría alcanzado el núcleo terrestre y desencadenado un movimiento inesperado

LEER MÁS
Una expedición encontró más de 200.000 barriles de residuos radiactivos del siglo XX en las profundidades del Atlántico y descubrió que algunos ya están corroídos y vacíos

Una expedición encontró más de 200.000 barriles de residuos radiactivos del siglo XX en las profundidades del Atlántico y descubrió que algunos ya están corroídos y vacíos

LEER MÁS
¿Quién fue Lucy y por qué es considerada como el fósil que ha cambiado la teoría de la evolución humana?

¿Quién fue Lucy y por qué es considerada como el fósil que ha cambiado la teoría de la evolución humana?

LEER MÁS
China plantó árboles sin parar en uno de los lugares más secos de la Tierra y hoy la zona absorbe más carbono del que libera: hace medio siglo casi nada crecía allí:

China plantó árboles sin parar en uno de los lugares más secos de la Tierra y hoy la zona absorbe más carbono del que libera: hace medio siglo casi nada crecía allí:

LEER MÁS
La ciencia confirma que los humanos pueden provocar terremotos: así se originan los sismos inducidos registrados en el mundo

La ciencia confirma que los humanos pueden provocar terremotos: así se originan los sismos inducidos registrados en el mundo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025