Investigadores de la PUCP revelaron que las mallas de shicras, hechas de fibra vegetal y rocas, optimizaban la estabilidad de pirámides en Caral al disipar la energía sísmica. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Investigadores de la PUCP revelaron que las mallas de shicras, hechas de fibra vegetal y rocas, optimizaban la estabilidad de pirámides en Caral al disipar la energía sísmica. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Hace 5.000 años, la Civilización Caral edificó imponentes estructuras en la costa peruana sin contar con normativas ni cálculos modernos, pero con una asombrosa resiliencia ante los sismos. Investigaciones de la Zona Arqueológica Caral y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) revelan que sus pobladores crearon técnicas ancestrales capaces de optimizar la respuesta estructural de sus pirámides durante el movimiento telúrico.

Esa tecnología antisísmica permanecía oculta en los núcleos y cimentaciones de las plataformas monumentales, un método cuya presencia abarcó 400 kilómetros del litoral centro-norte del país. Al analizar dicho hallazgo, el ingeniero Julio Vargas Neumann, especialista de la PUCP en arquitectura de tierra, buscó evaluar si "el conocimiento ancestral podía tener aplicaciones en viviendas contemporáneas" para beneficio de la edificación actual.

¿Cómo funcionaba la ingeniosa tecnología antisísmica que usó la primera civilización del Perú hace 5.000 años?

Las shicras constituyeron la principal estrategia constructiva de la Zona Arqueológica Caral para proteger sus edificios monumentales. Los antiguos constructores integraban esas mallas directamente en las cimentaciones y plataformas piramidales. "Se trata del uso de bolsas hechas con fibra vegetal que son rellenadas, generalmente, con rocas de diferentes tamaños", explicó el investigador Vargas Neumann sobre el mecanismo ancestral de ingeniería sismorresistente.

Durante un movimiento telúrico, la masa contenida disipaba la energía al permitir que el relleno absorbiera los impactos sismogénicos. Dichos recipientes incrementaban la flexibilidad y estabilidad del conjunto, controlando los desplazamientos provocados por las fuerzas de inercia. Además, la edificación incorporaba muros estructurales paralelos para contener los depósitos, generando un sistema redundante que garantizaba alta resistencia estructural en las pirámides de Caral-Supe.

Lejos de ser aisladores modernos, aquellas herramientas representaron una solución integral adaptada a sus recursos disponibles. Estudios realizados por Vargas Neumann, Carlos Iwaki y Álvaro Rubiños confirmaron ese hallazgo en 2011 tras analizar las bases de los templos. Posteriormente, el equipo presentó sus conclusiones sobre el comportamiento dinámico de los núcleos piramidales durante una conferencia internacional enfocada en la conservación del patrimonio de tierra.

La ingeniería moderna puso a prueba las shicras del antiguo Perú

Especialistas de la PUCP, dirigidos por Julio Vargas Neumann y en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, evaluaron experimentalmente la técnica precolombina de las shicras. El propósito buscó verificar la eficacia de esta cimentación milenaria en la contención de daños estructurales y el control de presupuestos para edificaciones de tierra.

Las pruebas en mesas vibradoras replicaron el movimiento del terremoto de Áncash de 1970 sobre módulos de prueba. Los informes del centro académico confirmaron un claro efecto de amortiguación, pues el prototipo solo presentó fisuras leves en los muros con ventanas. La experiencia aportó evidencia científica sobre la utilidad del principio constructivo para mitigar el impacto de un sismo.

El modelo salió del laboratorio hacia la comunidad de Orduña, en la provincia puneña de Lampa, donde resistió un movimiento real de intensidad VIII en la escala de Mercalli. Tras el evento sísmico, Vargas Neumann declaró que los desperfectos resultaron "leves, fisuras o grietas finas" de fácil y económica reparación. Por su parte, la Zona Arqueológica Caral resaltó el valor de esta sabiduría de cinco milenios como barrera frente al ascenso de humedad y alternativa habitacional efectiva.