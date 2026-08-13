México señala que Colombia rechazó a sus rescatistas por exigir una nueva certificación mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informa que Colombia rechazó el envío de rescatistas militares mexicanos por falta de una certificación requerida tras el terremoto. | Foto: AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informa que Colombia rechazó el envío de rescatistas militares mexicanos por falta de una certificación requerida tras el terremoto. | Foto: AFP

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México denunció que Colombia no autorizó el ingreso de una brigada de rescatistas militares enviada para apoyar las labores de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Bogotá solicitó una nueva certificación pese a que los socorristas mexicanos ya cuentan con acreditación.

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La negativa ocurre mientras los equipos de emergencia colombianos agotan las horas consideradas decisivas para localizar sobrevivientes entre los escombros.

¿Por qué Colombia no permitió el ingreso de los rescatistas mexicanos?

Sheinbaum explicó que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional no recibió autorización para ingresar a Colombia debido a un requisito adicional impuesto por las autoridades.

"Pidieron certificación por parte de Colombia. Están certificados, pero ahora piden otra certificación", afirmó Sheinbaum, quien aseguró que la brigada "está lista para salir en cualquier momento".

México mantiene su ayuda mientras llegan otros rescatistas

México cuenta con experiencia en operaciones de emergencia internacional y recientemente envió equipos para colaborar en Venezuela, tras los terremotos del 24 de junio que dejaron más de 6.000 fallecidos.

Sheinbaum defendió la capacidad de sus brigadas y afirmó: "Son buenísimos los rescatistas de México (...) han trabajado en muchos lugares del mundo".

Mientras la brigada militar permanece a la espera, un grupo de Topos mexicanos llegó por su cuenta a Colombia desde Venezuela. Los socorristas civiles y voluntarios habían cuestionado previamente las restricciones impuestas a la asistencia internacional.

El Gobierno mexicano también envió 19,5 toneladas de alimentos, agua y medicamentos para los damnificados. Según las autoridades, el volumen de ayuda humanitaria destinada a Colombia llegará a 58 toneladas durante esta semana.