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Gobierno de Keiko Fujimori anuncia subsidio de hasta 20% para transportistas ante alza de combustible

Subsidio focalizado aplicará a transportistas a nivel nacional en un rango entre 15% y 20%, medida temporal tendrá una vigencia inicial de tres meses.

Medida responde a reclamos por el alza del precio de combustible.
Medida responde a reclamos por el alza del precio de combustible. | Andina
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En conferencia de prensa, la presidenta Keiko Fujimori anunció la aplicación de un subsidio para los transportistas de carga, fluviales, de pasajeros y mototaxistas entre 15% y 20%. El ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que la decisión se tomó para que el alza del precio del combustible no obligue al BCR a subir la tasa de interés.

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Señaló que usarán subsidios focalizados para transporte masivo de carga y pasajeros a nivel nacional. Añadió que la medida aplicará también para mototaxistas y transporte fluvial. El titular de la cartera, además, indicó que la disposición aplicará desde este sábado, mientras que el subsidio directo a mototaxistas en el oriente del país demorará tres semanas, adicionalmente descartó el uso de un fondo de combustible.

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El economista señaló que dentro de la disposicón se registrarán a los mototaxistas en una plataforma para que puedan recibir el subsidio en el Banco de la Nación. Por su parte, la presidenta pidió el apoyo de los alcaldes para acortar el plazo de ejecución, agregó que la subvención tendrá una vigencia incial de tres meses.

Sobre la situación del combustible en Ucayali, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que declararán en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos de Pucallpa.

El anuncio ocurre en un contexto de alta volatilidad en los precios de los combustibles. De acuerdo con la plataforma Facilito de Osinergmin, el diésel B5 S-50 UV —el principal combustible utilizado por el transporte de carga y parte del transporte público— se comercializa en Lima en un rango aproximado de S/22,42 a S/26,79 por galón, mientras que el gasohol regular oscila entre S/17,99 y S/21,49. La diferencia entre regiones puede ser mayor debido a los costos de transporte y distribución. Los datos muestran además que el GLP y el GNV también presentan variaciones importantes según la zona del país. La dispersión de precios se ha mantenido durante las últimas semanas, especialmente en ciudades alejadas de los principales centros de abastecimiento. Osinergmin publica semanalmente precios de referencia para combustibles y monitorea los valores reportados por los grifos a través de su sistema Facilito. Según información oficial del regulador, los precios locales siguen influenciados por la evolución del petróleo en el mercado internacional, los costos logísticos y los impuestos aplicados a los combustibles.

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En los últimos meses, el mercado peruano de combustibles también ha enfrentado episodios de tensión en el suministro de GLP y gas natural. En marzo, Osinergmin autorizó medidas extraordinarias para facilitar el transporte e importación de combustibles ante problemas de abastecimiento vinculados a la infraestructura energética del país. Ese antecedente explica por qué el Ejecutivo ha puesto énfasis en asegurar el suministro en Pucallpa y otras zonas de la Amazonía, donde los costos de combustible suelen ser más altos que en Lima y la costa norte. Las medidas excepcionales adoptadas entonces incluyeron flexibilizaciones temporales para el transporte y almacenamiento de combustibles, con el objetivo de evitar interrupciones en el abastecimiento nacional.

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