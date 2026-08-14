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Ángel Manero, exministro de Dina Boluarte, es el nuevo jefe de la SBN

Tras su paso por el gabinete de Dina Boluarte, Ángel Manero asume la jefatura de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). La designación se concreta a pesar de que el funcionario fue denunciado ante la Fiscalía en 2024, cuando se desempeñaba como titular del Midagri. Además, fue señalado por presuntos conflictos de interés en el sector agroexportador.

Ángel Manero es el nuevo jefe de la SBN.
Ángel Manero es el nuevo jefe de la SBN.
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El gobierno de Keiko Fujimori nombró al ingeniero agroindustrial Ángel Manero, exministro del gobierno de Dina Boluarte, como el nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

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La oficialización de este cargo aparece en una resolución suprema publicada este viernes 14 de agosto, la cual cuenta con las firmas de la mandataria y del actual ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

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Durante su paso por el Midagri en 2024, Manero presentó una declaración jurada en la que detalló antecedentes sobre su historial administrativo y legal. En el apartado de procedimientos disciplinarios, el funcionario consignó una sanción de suspensión impuesta por el Tribunal del Servicio Civil (TSC), vinculada a la "aprobación de un expediente incompleto".

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Respecto a su historial judicial, el entonces ministro de Desarrollo Agrario declaró la existencia de una investigación fiscal en trámite para exigir el pago de una deuda, la cual calificaba como una "pretensión de cobranza en Piura".

A este antecedente se suma el cuestionamiento público de los productores agrarios. En mayo de 2024, dirigentes de la Cooperativa Agraria de Frutas Tropicales del Valle de San Lorenzo y de la Asociación de Productores de Mango San Isidro denunciaron que Manero arrastraba una deuda superior a los 200 mil dólares desde los años 2010 y 2011, originada por la venta de fruta a la empresa Copeagro, la cual, de acuerdo con los agricultores, le pertenecía a Manero.

“Al señor Ángel Manero, hoy ministro de Agricultura, conocedor de la problemática y conocido en el valle de San Lorenzo, le tuvimos plena confianza en entregarle nuestra producción de mango en la campaña 2010 y 2011 a través de su empresa Copeagro S. A. (…) Pero este señor no nos pagó y tiene a la fecha una deuda de 200.000 dólares a nuestra Asociación San Isidro y a dos asociaciones de Chulucanas”, señaló Iris Ponce, representante de la asociación de productores de mango San Isidro, para Radio Cutivalú.

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Además, los agricultores señalaron que en su momento se intentó cubrir el monto con cheques sin fondos.

"Presentamos cartas notariales para que cumpla y, tras ello, nos emitió cheques de pago. Entonces, cuando hemos ido a las entidades financieras para cobrar esos cheques, resulta que eran falsos, no tenían fondos”, agregó la vocera.

La trayectoria de Manero cuenta también con diversos cuestionamientos administrativos y legales. En septiembre de 2024, Lucila Pautrat, directora de la ONG Kené, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Manero. La acusación señaló un otorgamiento ilegal de derechos por la creación de la "Constancia de Libre Deforestación", medida que el propio ministerio anuló tras recibir recomendaciones de su oficina jurídica.

Además, una investigación de Salud con Lupa reveló posibles conflictos de interés. El informe vinculó a Silvia Wong Wu, esposa de Manero, con la empresa exportadora Sunshine Export, parte de un gremio empresarial con gran influencia en el agro.

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