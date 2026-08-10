Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

La prueba, que congregó a 23.382 postulantes en 29 sedes, es un paso crucial para asegurar los servicios en establecimientos de salud pública en el país. | Foto:Composición LR

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Más de 23 mil profesionales de la salud rindieron este domingo 9 de agosto la evaluación correspondiente al SERUMS 2026-II, proceso que forma parte de la adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. La prueba se desarrolló de manera presencial y simultánea en distintas sedes del país.

El examen convocó a profesionales de diversas carreras de ciencias de la salud, entre ellas Psicología, Biología, Tecnología Médica, Ingeniería Sanitaria, Trabajo Social y Medicina Veterinaria. Los resultados finales ya tienen una fecha establecida en el cronograma oficial del proceso y serán difundidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

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¿Cuándo se publican los resultados SERUMS 2026-II?

De acuerdo con el cronograma oficial del proceso, los resultados finales de la evaluación SERUMS 2026-II se publicarán el viernes 14 de agosto de 2026. Esta etapa corresponde a la séptima fase del calendario elaborado por el Equipo Técnico Nacional del SERUMS, la Dirección de Planificación (DIPLAN) y la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP).

Los participantes deberán esperar la publicación oficial para conocer su resultado. El proceso de evaluación constituye una etapa previa a la adjudicación de las plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, destinadas a profesionales que brindarán servicios en establecimientos públicos del país.

¿Dónde consultar los resultados SERUMS 2026-II?

La lista de resultados finales será publicada en la página web oficial del Ministerio de Salud, según el cronograma establecido para esta convocatoria. Los postulantes deberán ingresar a la plataforma institucional y revisar la información correspondiente a su evaluación.

La prueba reunió a 23.382 profesionales a nivel nacional y se realizó en 29 sedes. Durante la jornada se supervisó el desarrollo de la evaluación para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas. La publicación de los resultados permitirá continuar con las siguientes etapas del proceso de adjudicación de plazas SERUMS 2026-II.