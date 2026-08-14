Emirates busca establecer la conexión aérea entre Lima y Dubái, con una escala en Milán, lo que podría abrir nuevas oportunidades comerciales entre Sudamérica y Medio Oriente. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Emirates, la gigante aérea de Emiratos Árabes Unidos, gestiona un permiso regulatorio para enlazar Lima con Dubái y Europa (con una escala en Milán). La iniciativa representa una oportunidad inédita para el transporte comercial entre Sudamérica y Medio Oriente, pues la empresa carece actualmente de vuelos propios en territorio peruano.

Aunque falta una fecha oficial o un anuncio definitivo de la ruta Dubái-Milán-Lima, según el tradicional periódico italiano Corriere della Sera, los movimientos en Italia acercan esta posibilidad histórica. De concretarse el proyecto, la capital andina compartirá la red regional del grupo junto a Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro y São Paulo.

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¿Cómo conectará Emirates a Lima y Dubái mediante una escala en Milán?

Una investigación del periodista Leonard Berberi para Corriere della Sera reveló que la aerolínea emiratí gestiona la obtención de derechos de quinta libertad para volar entre Italia y Perú. Dicho mecanismo legal habilita a una compañía de un tercer país a trasladar pasajeros o carga entre dos naciones extranjeras, siempre que el itinerario inicie o termine en su territorio de origen. Actualmente, la firma emplea ese esquema en la ruta Dubái-Milán-Nueva York, lo que augura un precedente favorable para el nuevo trayecto internacional.

La viabilidad del proyecto exige modificar el convenio bilateral de transporte aéreo entre el gobierno italiano y Emiratos Árabes Unidos. Fuentes del sector señalaron al medio europeo que la autorización regulatoria aguarda un trámite final, estimando su conclusión para la temporada invernal 2026-2027. De concretarse el aval institucional, la operadora aérea conseguirá la facultad legal para comercializar boletos de manera independiente en el tramo europeo-sudamericano o integrados desde el Medio Oriente.

A pesar de la expectativa por la venia gubernamental, el despliegue operativo no resultará inmediato. Un vocero de la corporación precisó que "por el momento, Emirates no tiene planes inmediatos de activar vuelos directos a Lima, Perú". La firma acotó que examina oportunidades comerciales según la demanda, la coyuntura del mercado y la disponibilidad de su flota, por lo cual la apertura formal dependerá de una resolución ejecutiva posterior.

¿Qué rutas y vuelos conectan Dubái con Sudamérica actualmente?

La aerolínea Emirates opera una red consolidada en el subcontinente americano con cuatro destinos clave: São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Bogotá. La metrópoli paulista dispone de un trayecto directo y diario desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), cubierto por una aeronave Airbus A380 durante aproximadamente 15 horas de viaje.

Por su parte, el enlace hacia Río de Janeiro se realiza mediante un Boeing 777 con siete frecuencias a la semana, y extiende la travesía hasta la capital argentina. Ese recorrido aprovecha derechos de quinta libertad comercial, lo cual permite la venta independiente de pasajes entre el territorio brasileño y el suelo bonaerense.

En el caso colombiano, la ruta integra una escala en Miami con un Boeing 777-300ER. Al momento del lanzamiento en junio de 2024, Tim Clark, presidente de Emirates Airline, destacó que la incorporación de la urbe cafetera buscaba "ofrecer una mejor conectividad" y multiplicar las alternativas para cada pasajero.