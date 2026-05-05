Primer friaje en Perú: Senamhi alerta lluvias y descargas eléctricas en estas regiones por fenómeno

Friaje en el Perú | Foto: Marco Cotrina / La República

Friaje en el Perú | Foto: Marco Cotrina / La República

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) del Perú alertó sobre el ingreso del primer friaje del año en la selva del país, un evento caracterizado por el descenso de la temperatura y la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad.

La masa de aire frío ingresará al territorio nacional la noche del viernes 8 y permanecerá hasta el martes 12 de mayo. Su desplazamiento se iniciará por la selva sur, principalmente en regiones como Puno, Madre de Dios y Cusco, y luego avanzará hacia la selva central y norte.

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¿Qué efectos tendrá el friaje en el Perú?

Durante este evento, descenderán los valores térmicos en horarios diurnos y nocturnos, y se registrarán lluvias moderadas y fuertes. Entre las regiones posiblemente afectadas se encuentran Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali.

Además, el fenómeno estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a 55 km/h, así como de una mayor cobertura nubosa en amplios sectores de la Amazonía peruana, según pronosticó el organismo.

Temperaturas durante el primer friaje en el Perú

De acuerdo con la entidad, se estima un descenso significativo entre el sábado 9 y el martes 12 de mayo, con temperaturas que podrían aproximarse a los 14°C en la selva sur, entre los 18°C y 19°C en la selva central, y entre los 18°C y 20°C en la selva norte.

En cuanto a los valores térmicos diurnos, se prevén registros cercanos a los 22°C en la selva sur, alrededor de los 25°C en la selva central e indicadores próximos a los 27°C en la selva norte.

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