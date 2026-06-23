HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Curiosidades

Por qué los expertos recomiendan usar vinagre en el piso en invierno: un truco casero económico y muy efectivo

Durante el invierno, mantener la higiene en casa se vuelve crucial debido a la humedad y la poca ventilación. El vinagre blanco surge como una solución.

Los especialistas advierten que el vinagre no sustituye productos específicos y su éxito depende de una correcta dosificación en la rutina de limpieza doméstica.
Los especialistas advierten que el vinagre no sustituye productos específicos y su éxito depende de una correcta dosificación en la rutina de limpieza doméstica. | Ilustración con IA/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Durante los meses fríos, la higiene de la vivienda adquiere una dinámica particular por la menor ventilación y el incremento de la humedad interior. En ese escenario, el uso de soluciones caseras para el mantenimiento de superficies destaca en espacios de divulgación doméstica y salud ambiental, que analizan la efectividad de productos accesibles en la rutina diaria.

Especialistas en bienestar del hogar señalan el creciente interés por métodos alternativos que combinan bajo costo y facilidad de uso. Entre ellos, el vinagre blanco aparece de forma recurrente en recomendaciones sobre limpieza estacional, especialmente en entornos donde las condiciones climáticas dificultan el secado y la renovación del aire.

PUEDES VER: Por qué cada vez más personas rocían vinagre alrededor del inodoro para mejorar la limpieza del baño de forma económica y natural

lr.pe

¿Por qué los expertos recomiendan limpiar los suelos con vinagre durante el invierno?

Radio Mitre destaca que el vinagre blanco resulta ideal para la limpieza del hogar por su bajo costo y accesibilidad. Esta sustancia ayuda a remover residuos superficiales y aromas persistentes en las habitaciones, una ventaja crucial cuando la ventilación de los interiores es escasa por el frío. De ese modo, el líquido se posiciona como un aliado doméstico durante la temporada invernal.

La acumulación de humedad en ambientes cerrados suele generar olores desagradables en el suelo. Para combatirlos, las guías de cuidado residencial sugieren aplicar soluciones ácidas diluidas en agua sobre superficies no porosas.

Pese a sus beneficios, los especialistas en orden habitacional recomiendan cautela para evitar daños en materiales sensibles y recuerdan que la fórmula no sustituye a productos específicos. Por ello, su eficacia radica en la dosificación correcta dentro de la rutina básica.

PUEDES VER: ¿Qué significa soñar con ropa sucia? Esta es la interpretación más común del sueño

lr.pe

¿Por qué el vinagre es un truco de limpieza económico y efectivo, y qué otros usos tiene?

El vinagre blanco destaca como una de las opciones más accesibles en el mantenimiento del hogar debido a su bajo precio y fácil adquisición en comercios. La combinación de este líquido con agua constituye la fórmula más habitual en las guías de higiene doméstica que circulan en medios de divulgación.

Aparte de su aplicación en pisos, diversos portales de cuidado residencial señalan que remueve grasa ligera en cocinas, neutraliza aromas desagradables en textiles y limpia superficies de contacto diario. Los especialistas sugieren emplearlo con cautela según el tipo de material para evitar daños en zonas delicadas.

Por último, los expertos en orden habitacional remarcan que su eficacia radica en el contexto de uso y en la dosificación correcta. Bajo esta premisa, las fuentes advierten de forma textual que el producto no debe considerarse un desinfectante universal ni sustituir productos específicos cuando se requiere una limpieza profunda o sanitaria.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Las 5 curiosidades del único país de África donde el español es idioma oficial: tiene lazos con Perú y nunca jugó un Mundial

Las 5 curiosidades del único país de África donde el español es idioma oficial: tiene lazos con Perú y nunca jugó un Mundial

LEER MÁS
Por qué cada vez más personas rocían vinagre alrededor del inodoro para mejorar la limpieza del baño de forma económica y natural

Por qué cada vez más personas rocían vinagre alrededor del inodoro para mejorar la limpieza del baño de forma económica y natural

LEER MÁS
Las 6 curiosidades de Cabo Verde, el país africano que hace historia en el Mundial 2026 y vive el espíritu del “No stress”

Las 6 curiosidades de Cabo Verde, el país africano que hace historia en el Mundial 2026 y vive el espíritu del “No stress”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Por qué cada vez más personas rocían vinagre alrededor del inodoro para mejorar la limpieza del baño de forma económica y natural

Por qué cada vez más personas rocían vinagre alrededor del inodoro para mejorar la limpieza del baño de forma económica y natural

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Curiosidades

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025