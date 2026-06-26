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Adultos mayores usaron IA para recrear momentos con seres queridos que ya no están y se conmueven con el resultado: “Me siento emocionado”

La iniciativa busca reducir la brecha digital, permitiendo a los pensionistas usar sus teléfonos celulares y aplicaciones de edición para recrear recuerdos familiares y generar nuevas fotografías.

Los participantes utilizan sus teléfonos móviles y herramientas de edición para recrear fotografías familiares y revivir momentos importantes, lo que genera una profunda emoción entre ellos.
Los participantes utilizan sus teléfonos móviles y herramientas de edición para recrear fotografías familiares y revivir momentos importantes, lo que genera una profunda emoción entre ellos. | Foto: Andina/Gemini/Composición LR
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Un grupo de adultos mayores participó en un taller organizado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), donde aprendieron a utilizar herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes digitales junto a familiares fallecidos. La iniciativa, desarrollada en la Casa Yuyaq, busca reducir la brecha digital entre los pensionistas y acercarlos a nuevas tecnologías mediante actividades prácticas.

Durante las sesiones, los participantes emplearon sus teléfonos celulares y herramientas de edición para recrear fotografías que nunca habían existido o recuperar escenas familiares que solo permanecían en sus recuerdos. Las imágenes generadas despertaron emoción entre los asistentes, quienes compartieron sus experiencias tras ver los resultados.

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Así fue el taller de IA de la ONP que permitió crear nuevas fotografías familiares

El programa de alfabetización digital enseñó a los adultos mayores el uso de aplicaciones basadas en inteligencia artificial para elaborar imágenes junto a personas que ya no están. Según la ONP, el objetivo es que los pensionistas desarrollen habilidades tecnológicas que les permitan utilizar con mayor autonomía los dispositivos móviles y aprovechar las herramientas digitales disponibles.

Gastón Remy, jefe de la ONP, explicó que estas capacitaciones buscan acercar la tecnología a los adultos mayores y demostrar que el aprendizaje no tiene límite de edad. Además, destacó que la inteligencia artificial puede convertirse en un recurso útil para fortalecer la inclusión digital y facilitar nuevas formas de interacción con los recuerdos familiares.

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Historias de adultos mayores que recrearon abrazos con sus seres queridos fallecidos gracias a la inteligencia artificial

Entre los testimonios presentados durante el taller destacó el de María Luz San Miguel, quien logró obtener una imagen junto a su esposo fallecido. La participante expresó su emoción al volver a verlo representado en una fotografía después de varios años y señaló que la experiencia le permitió recordar momentos importantes de su vida.

Otro de los asistentes creó una imagen abrazando a su padre, una escena que nunca había podido registrar en una fotografía. Tras finalizar el ejercicio, comentó que se sintió conmovido al obtener una imagen que no formaba parte de su álbum familiar y que ahora conservará como un recuerdo especial. Hasta la fecha, la ONP continúa desarrollando este tipo de talleres para fomentar el aprendizaje tecnológico entre los pensionistas.

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