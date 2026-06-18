Una empresa de Changzhou, China, ha creado un dispositivo portátil que neutraliza insectos voladores mediante un rayo láser, ofreciendo una alternativa a insecticidas convencionales. | Ilustración con IA/Photon Matrix Lab

Una empresa de Changzhou, China, ha creado un dispositivo portátil que neutraliza insectos voladores mediante un rayo láser, ofreciendo una alternativa a insecticidas convencionales. | Ilustración con IA/Photon Matrix Lab

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Una compañía tecnológica de Changzhou, en la provincia china de Jiangsu, diseñó un innovador dispositivo portátil que localiza insectos en pleno vuelo y los neutraliza automáticamente mediante un rayo dirigido. El sistema, desarrollado por Photon Matrix Lab, surge como una alternativa automatizada frente a los insecticidas tradicionales. La propuesta cobra relevancia tras las constantes advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el peligro de las enfermedades transmitidas por estos vectores.

El novedoso equipo pretende sustituir aerosoles, repelentes y trampas convencionales por una defensa autónoma eficaz tanto de día como en la oscuridad. Actualmente, el proyecto supera etapas de certificación y preparación industrial bajo una filosofía clara: "Proteger el entorno no debería requerir químicos, sino mejor ingeniería", sostiene la firma asiática.

El dispositivo escanea un plano mediante LiDAR para medir continuamente la distancia al fondo. Foto: Photon Matrix Lab

¿Cómo funciona el dispositivo láser con IA creado en China para eliminar mosquitos?

El novedoso artefacto integra tecnología LiDAR, radar de ondas milimétricas, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial junto a un emisor guiado por galvanómetros. El sistema óptico calcula de forma continua la distancia del entorno; al registrar un insecto volador, el software evalúa su tamaño, velocidad y trayectoria para confirmar si representa una amenaza. Tras la validación, el equipo emite un pulso dirigido a neutralizar las alas del espécimen, lo que ocasiona su derribo inmediato.

La variante Pro de esta herramienta rastrea objetivos de 2 a 20 milímetros en un radio de seis metros y un plano de 90 grados. Su diseño se restringe a ejemplares con un desplazamiento máximo de un metro por segundo, por lo cual excluye a otras especies voladoras. Los desarrolladores aseguran que el reconocimiento toma unos 0,003 segundos y que tiene la capacidad teórica de abatir hasta 30 mosquitos por segundo, aunque esos datos provienen de pruebas corporativas internas sin validación externa.

Solo cuando el objetivo coincide con las características de un mosquito, dispara un láser de alta potencia. Foto: Photon Matrix Lab

Con dimensiones de 20 por 10 por 10 centímetros y un peso de hasta 1,5 kilogramos, el aparato funciona con corriente o baterías portátiles. La estructura posee soportes de pared, se gestiona desde una aplicación móvil e incluye actualizaciones de firmware. Wang Chuan, fundador de Photon Matrix Lab, destacó que los ingenieros asiáticos "convirtieron un cañón en un rifle de francotirador", adaptando para el consumidor un concepto que Intellectual Ventures ya había presentado en 2010 con su prototipo Photonic Fence.

El sistema multisensor integrado rastrea continuamente el movimiento de los mosquitos para una localización precisa y eficaz. Foto: Photon Matrix Lab

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¿Es seguro el láser de Photon Matrix y cuánto cuesta?

Photon Matrix incorporó barreras técnicas como radar y LiDAR para evitar disparos accidentales ante mascotas, humanos o superficies reflectantes. El fabricante aconseja instalar el dispositivo en zonas estables y resguardadas de la lluvia. No obstante, la propia ficha técnica admite que el cumplimiento de la norma IEC 60825-1 para un láser de clase 4 continúa “en proceso”, mientras las certificaciones CE, FCC y el registro ante la FDA permanecen pendientes.

El sistema láser infrarrojo de alta precisión ofrece una eliminación de mosquitos rápida y eficaz con un rendimiento constante. Foto: Photon Matrix Lab

Organizaciones como la FDA advierten que esa categoría "puede causar lesiones inmediatas en los ojos y la piel mediante exposición directa o reflejada, además de representar riesgo de incendio". Por este motivo, los expertos sugieren aguardar los ensayos externos definitivos antes de introducirlo en entornos domésticos. La prudencia es clave frente a un aparato que aún no demuestra su total inocuidad de forma independiente.

La edición Pro está en preventa por US$648 con envío global e impuestos incluidos, prometiendo entregas para julio o agosto del 2026. Sin embargo, una investigación de The Atlantic confirmó que a finales de mayo el modelo "aún no había entrado en producción y seguía aguardando autorizaciones de seguridad". Al cerrar la campaña el 20 de junio, el proyecto destaca como una alternativa prometedora contra insectos, pero mantiene los riesgos financieros de cualquier preorden no comercializada.