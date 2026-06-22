HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

López Aliaga ataca a Bruce, Urresti reaparece y Juntos por el Perú denuncia al canciller | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

Daira Velásquez Fonseca, peruana de 21 años, es la única latinoamericana en el programa ChatGPT Futures Class of 2026 de OpenAI, que selecciona a 26 universitarios a nivel mundial.

Daira Velásquez Fonseca desarrolló “Crece AI”, un chatbot de WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes a gestionar sus finanzas.
Daira Velásquez Fonseca desarrolló “Crece AI”, un chatbot de WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes a gestionar sus finanzas. | Foto: composición LR/Agencia Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

Daira Velásquez Fonseca, una peruana de 21 años, se convirtió en la única latinoamericana seleccionada para la primera edición del programa ChatGPT Futures Class of 2026 de OpenAI, en Estados Unidos. Esta iniciativa internacional reúne a 26 universitarios de todo el mundo y les ofrece acceso directo a herramientas de inteligencia artificial durante su formación académica. Su selección se basó en el desarrollo de 'Crece AI', un sistema digital vía WhatsApp diseñado para ayudar a los vendedores ambulantes y comerciantes informales a administrar sus ingresos y finanzas diarias.

Actualmente, la estudiante cursa sus estudios en la universidad pública Georgia Tech, en Atlanta, EE.UU. Asimismo, realiza prácticas de ingeniería de software en Apple, combinando su formación académica con la creación de soluciones tecnológicas aplicadas a economías emergentes.

TE RECOMENDAMOS

JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Joven genio de Chorrillos ingresó a tres universidades top de EE.UU. con beca completa: "Mi trabajo dio frutos"

De Lince a Estados Unidos: la peruana que llegó al ecosistema de OpenAI

El recorrido académico de Daira Velásquez Fonseca incluye una etapa escolar marcada por su rendimiento en matemáticas en Lima, lo que le permitió acceder a una beca de Bachillerato Internacional en Hong Kong a sus 16 años. Esa experiencia internacional amplió su exposición a entornos educativos globales y despertó su interés por la ingeniería de computación.

Posteriormente ingresó a Georgia Tech, donde cursa el segundo año de la carrera de Ingeniería de la Computación. Durante su formación universitaria ha participado en programas vinculados a inteligencia artificial y desarrollo de software, lo que facilitó su incorporación a iniciativas promovidas por OpenAI. Su contacto con estas redes se consolidó tras su participación en ChatGPT Lab, espacio donde surgió su proyecto aplicado a WhatsApp.

PUEDES VER: Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

lr.pe
ChatGPT, OpenAI, peruana en OpenAI, Estados Unidos

Daira Velásquez Fonseca es la única peruana y latinoamericana dentro del programa de OpenAI.

“Yo me enteré de este programa porque ella (la directora del área de comunidad de OpenAI) se contactó conmigo y me dijo que le gustaría invitarme a postular a la primera promoción del programa ChatGPT Futures 2026 y yo dije emocionada ¿por qué no?", recuerda la joven estudiante en una entrevista con Agencia Andina.

Dentro del programa, Daira forma parte de un grupo internacional de jóvenes seleccionados. Su objetivo declarado se orienta a regresar al Perú para aplicar tecnologías digitales en sectores con menor acceso a herramientas financieras, con énfasis en el uso de inteligencia artificial para el análisis de datos y la toma de decisiones económicas.

“Estas herramientas de inteligencia artificial se deberían usar más para cerrar brechas que para crearlas (…) El talento que tiene Perú, especialmente en tecnología, se puede potenciar mucho más, por eso es que a largo plazo mi compromiso es volver al Perú y usar todas estas nuevas tecnologías, todo lo que he aprendido en el extranjero para aplicarlo en beneficio de mi país", sentenció.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El país de América Latina que cedió más del 50% de su territorio en una guerra histórica a cambio de US$15 millones: así era el mapa

El país de América Latina que cedió más del 50% de su territorio en una guerra histórica a cambio de US$15 millones: así era el mapa

LEER MÁS
Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

LEER MÁS
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
¿Cómo cambiar mi centro de atención de EsSalud a través de internet?

¿Cómo cambiar mi centro de atención de EsSalud a través de internet?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asalto a balazos a cambista en plena Iglesia La Merced en el Jirón de la Unión, Cercado de Lima

Asalto a balazos a cambista en plena Iglesia La Merced en el Jirón de la Unión, Cercado de Lima

LEER MÁS
¡Atención usuarios! Corredor Morado desvía ruta por manifestación en Av. Abancay en el centro de Lima

¡Atención usuarios! Corredor Morado desvía ruta por manifestación en Av. Abancay en el centro de Lima

LEER MÁS
Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 21 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 21 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Transportistas formales podrán cancelar multas con hasta 95% de descuento: ATU ofrece beneficio durante todo el 2026 y así se accede

Transportistas formales podrán cancelar multas con hasta 95% de descuento: ATU ofrece beneficio durante todo el 2026 y así se accede

LEER MÁS
ATU aplica tarifa integrada de S/3.50 en alimentadores de Lima Norte y Sur desde este 20 de junio

ATU aplica tarifa integrada de S/3.50 en alimentadores de Lima Norte y Sur desde este 20 de junio

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025