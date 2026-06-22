Daira Velásquez Fonseca desarrolló “Crece AI”, un chatbot de WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes a gestionar sus finanzas. | Foto: composición LR/Agencia Andina

Daira Velásquez Fonseca desarrolló “Crece AI”, un chatbot de WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes a gestionar sus finanzas. | Foto: composición LR/Agencia Andina

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Daira Velásquez Fonseca, una peruana de 21 años, se convirtió en la única latinoamericana seleccionada para la primera edición del programa ChatGPT Futures Class of 2026 de OpenAI, en Estados Unidos. Esta iniciativa internacional reúne a 26 universitarios de todo el mundo y les ofrece acceso directo a herramientas de inteligencia artificial durante su formación académica. Su selección se basó en el desarrollo de 'Crece AI', un sistema digital vía WhatsApp diseñado para ayudar a los vendedores ambulantes y comerciantes informales a administrar sus ingresos y finanzas diarias.

Actualmente, la estudiante cursa sus estudios en la universidad pública Georgia Tech, en Atlanta, EE.UU. Asimismo, realiza prácticas de ingeniería de software en Apple, combinando su formación académica con la creación de soluciones tecnológicas aplicadas a economías emergentes.

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De Lince a Estados Unidos: la peruana que llegó al ecosistema de OpenAI

El recorrido académico de Daira Velásquez Fonseca incluye una etapa escolar marcada por su rendimiento en matemáticas en Lima, lo que le permitió acceder a una beca de Bachillerato Internacional en Hong Kong a sus 16 años. Esa experiencia internacional amplió su exposición a entornos educativos globales y despertó su interés por la ingeniería de computación.

Posteriormente ingresó a Georgia Tech, donde cursa el segundo año de la carrera de Ingeniería de la Computación. Durante su formación universitaria ha participado en programas vinculados a inteligencia artificial y desarrollo de software, lo que facilitó su incorporación a iniciativas promovidas por OpenAI. Su contacto con estas redes se consolidó tras su participación en ChatGPT Lab, espacio donde surgió su proyecto aplicado a WhatsApp.

Daira Velásquez Fonseca es la única peruana y latinoamericana dentro del programa de OpenAI.

“Yo me enteré de este programa porque ella (la directora del área de comunidad de OpenAI) se contactó conmigo y me dijo que le gustaría invitarme a postular a la primera promoción del programa ChatGPT Futures 2026 y yo dije emocionada ¿por qué no?", recuerda la joven estudiante en una entrevista con Agencia Andina.

Dentro del programa, Daira forma parte de un grupo internacional de jóvenes seleccionados. Su objetivo declarado se orienta a regresar al Perú para aplicar tecnologías digitales en sectores con menor acceso a herramientas financieras, con énfasis en el uso de inteligencia artificial para el análisis de datos y la toma de decisiones económicas.

“Estas herramientas de inteligencia artificial se deberían usar más para cerrar brechas que para crearlas (…) El talento que tiene Perú, especialmente en tecnología, se puede potenciar mucho más, por eso es que a largo plazo mi compromiso es volver al Perú y usar todas estas nuevas tecnologías, todo lo que he aprendido en el extranjero para aplicarlo en beneficio de mi país", sentenció.