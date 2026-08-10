Resultado del Sinuano de Día de hoy Lunes 10 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia
Resultados de Día de la lotería Sinuano de este lunes 10 de agosto, en Colombia: consulta aquí el número ganador, el premio mayor y verifica si tu boleto fue el afortunado.
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Si buscas los resultados de Día de la lotería Sinuano de este lunes 10 de agosto del 2026, en Colombia, aquí podrás consultar el número ganador, la serie y todos los detalles del sorteo una vez sean publicados oficialmente. Como se sabe, la lotería Sinuano es un popular juego de azar colombiano que realiza sorteos todos los días, tanto en jornada Día como Noche, y ofrece premios en efectivo a quienes aciertan el número ganador.
Resultados de Día del Sinuano de este lunes 10 de agosto:
- Nuevo ganador: 2 9 4 2
- La Quinta: 9
¿A qué hora juega el Sinuano en Colombia?
El Sinuano realiza sorteos todos los días en dos horarios diferentes:
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|Sorteo
|Hora de Colombia
|Sinuano Día
|2:30 p.m
|Sinuano Noche (lunes a sábado)
|10:30 p.m
|Sinuano Noche (domingos y festivos)
|8:30 p.m
Se recomienda realizar la apuesta con anticipación para evitar inconvenientes de último momento.
¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?
Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.
|Aciertos
|Premio
|4 cifras en orden
|4.500 veces al valor apostado
|3 cifras en orden
|400 veces el valor apostado
|2 cifras en orden
|50 veces el valor apostado
|1 cifra en orden
|5 veces el valor apostado
Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.