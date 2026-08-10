Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: link para conocer los resultados por carreras

Más de 17 mil postulantes participaron en el Examen Ordinario I Fase 2027 de la UNSA, celebrado el 9 de agosto. La asistencia fue del 98 %, uno de los registros más altos en convocatorias recientes. | Foto: Andina/Composición LR

Más de 17 mil postulantes participaron en el Examen Ordinario I Fase 2027 de la UNSA, celebrado el 9 de agosto. La asistencia fue del 98 %, uno de los registros más altos en convocatorias recientes. | Foto: Andina/Composición LR

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Más de 17 mil postulantes participaron este domingo 9 de agosto en el Examen Ordinario I Fase 2027 de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). De los 17.567 inscritos, 17.220 rindieron la evaluación, cifra que representa una asistencia del 98% y marca uno de los registros más altos de las últimas convocatorias.

La jornada se desarrolló en dos turnos y comprendió a las áreas de Biomédicas, Sociales e Ingenierías. La UNSA informó que los resultados serán difundidos pasada la medianoche, una vez concluido el procesamiento conjunto de los exámenes, y pidió a los postulantes consultar únicamente los canales oficiales de la universidad.

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Resultados UNSA 2027: ¿cuándo se publicará la lista de ingresantes?

Link directo de la lista de ingresantes del proceso de admisión de la UNSA 2027: AQUÍ

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¿Cómo se desarrolló el examen de admisión UNSA 2027?

El Examen Ordinario I Fase 2027 se realizó este domingo 9 de agosto en dos turnos. Durante la mañana, entre las 9:00 y las 11:30 horas, rindieron la prueba los postulantes de las áreas de Biomédicas y Sociales. Por la tarde, de 16:00 a 18:30 horas, correspondió el turno de los aspirantes a Ingenierías.

De los 17.567 postulantes inscritos, 17.220 asistieron al examen, lo que representó el 98% de participación. Para esta convocatoria se ofrecieron 1.106 vacantes distribuidas entre las tres áreas académicas. La UNSA también señaló que reforzó los mecanismos de vigilancia y control durante la jornada.