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Serums 2026-II: link de consulta, sedes y aula para la evaluación nacional de este 9 de agosto

Se prohíbe el ingreso de dispositivos electrónicos y materiales no autorizados. Los asistentes a la evaluación del Serum 2026-II deben presentar su DNI y seguir las recomendaciones del Minsa para evitar descalificaciones.

La evaluación nacional del Serums 2026-II se llevará a cabo el domingo 9 de agosto, organizada por el Minsa para profesionales de ciencias de la salud.
La evaluación nacional del Serums 2026-II se llevará a cabo el domingo 9 de agosto, organizada por el Minsa para profesionales de ciencias de la salud. | Foto: Andina/Composición LR
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La evaluación nacional del Serums 2026-II se realiza este domingo 9 de agosto para los profesionales de las 12 carreras de ciencias de la salud que participan en el proceso. La jornada está a cargo del Ministerio de Salud (Minsa) y constituye una etapa previa al proceso de adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.

Los participantes deben conocer con anticipación el local y aula que les fueron asignados, además de cumplir las disposiciones establecidas para ingresar a la evaluación. El acceso a las sedes será permitido desde las 7:00 a. m. hasta las 9:30 a. m., mientras que la prueba comenzará a las 11:00 a. m. y tendrá una duración de dos horas.

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Serums 2026-II: link para consultar sedes y aulas de la evaluación

El Minsa, mediante la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), publicó la distribución de los participantes inscritos, con información sobre los locales y aulas correspondientes para la evaluación de este domingo 9 de agosto. Los profesionales pueden revisar esta relación para identificar su sede y organizar con anticipación su traslado.

Consulta aquí la distribución oficial de locales y aulas: Minsa – Serums 2026-II: locales y aulas de evaluación

La recomendación de la Digep es verificar previamente la ubicación asignada y llegar con anticipación. El ingreso se permitirá únicamente hasta las 9:30 a. m., debido a que después de esa hora se cerrarán las puertas de los establecimientos donde se desarrolla la evaluación.

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¿Qué llevar y qué está prohibido en la evaluación del Serums?

Para rendir la prueba, los participantes deben presentar obligatoriamente su DNI o carné de extranjería. También tienen que llevar lápiz 2B, borrador y tajador, elementos establecidos para desarrollar la evaluación. El examen comenzará a las 11:00 a. m. y tendrá una duración de dos horas.

Entre las principales restricciones está la prohibición de ingresar con teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, cámaras, calculadoras, apuntes, joyas u otros dispositivos electrónicos y materiales no autorizados. El incumplimiento de estas reglas puede ocasionar la descalificación inmediata, según las disposiciones comunicadas para el proceso.

La jornada contará además con controles de identidad y supervisión en las sedes. Participarán representantes de instituciones como la Fiscalía de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, junto con notarios y veedores de distintas entidades. Sobre los resultados, la información proporcionada por el Minsa corresponde a la organización de la evaluación y la distribución de sedes y aulas; no incluye todavía una publicación de resultados de esta prueba.

¿Cuándo se publicarán los resultados de la evaluación Serums 2026-II?

El Ministerio de Salud aún no ha informado una fecha oficial para la publicación de los resultados de la evaluación nacional del Serums 2026-II. Las últimas comunicaciones difundidas por la entidad están relacionadas con la organización de la prueba, los locales asignados y las disposiciones que deben seguir los profesionales inscritos.

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