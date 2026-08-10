Nueva balacera contra Armonía 10: grupo abandona concierto en Manchay tras 5 disparos en pleno show

La agrupación Armonía 10 abandonó un concierto en Manchay, Pachacámac, tras una presunta balacera, generando caos y la huida de numerosos asistentes. | composición LR

La agrupación Armonía 10 abandonó un concierto en Manchay, Pachacámac, tras una presunta balacera, generando caos y la huida de numerosos asistentes. | composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La agrupación Armonía 10 interrumpió y abandonó una presentación en Manchay, distrito de Pachacámac, luego de que se registrara una balacera en medio del concierto. El hecho provocó momentos de tensión y la huida de decenas de asistentes. En videos difundidos en redes sociales se observa a la orquesta interpretando 'Amor de estudiante' cuando, de manera repentina, un integrante del staff realiza una señal para que los músicos se retiren del escenario. Algunos asistentes señalaron que agentes policiales les pidieron tirarse al piso como medida de precaución ante la emergencia.

Momentos de tensión se vivieron la noche del domingo en la Plaza Cívica de Manchay, en Pachacámac, durante un concierto de Armonía 10 por el aniversario del distrito. La presentación fue interrumpida luego de que se reportaran cinco disparos cerca del escenario.

TE RECOMENDAMOS OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Mientras la agrupación interpretaba “Amor de estudiante”, integrantes del staff advirtieron la situación y realizaron señales para que los músicos abandonaran el escenario. Según imágenes difundidas del incidente, agentes policiales intervinieron y pidieron a los artistas mantenerse agachados como medida de seguridad.

El hecho generó pánico entre los asistentes, quienes intentaron abandonar rápidamente el lugar. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el incidente, no se registraron personas heridas.

Armonía 10 confirma que sus integrantes están bien

Tras la emergencia, la Policía escoltó a los integrantes de la orquesta hasta su vehículo de transporte. Imágenes posteriores mostraron a algunos músicos utilizando chalecos antibalas durante el operativo de resguardo.

Horas después, Armonía 10 se pronunció a través de sus redes sociales y confirmó que todos sus integrantes se encontraban a salvo. “Todos estamos bien. Dios está con nosotros”, señaló la agrupación.

Investigan atentado

Las circunstancias en las que se produjeron los disparos son materia de investigación. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el hecho podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión contra la orquesta.

El ataque ocurre en un contexto de preocupación entre artistas y agrupaciones musicales por las amenazas y cobros de cupos. En marzo de 2025, Paul Flores, conocido como ‘El Ruso’ y vocalista de Armonía 10, fue asesinado durante un ataque contra el bus de la agrupación en San Juan de Lurigancho.