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Política

Congreso: Comisión de Ética de la Cámara de Diputados elegirá su Mesa Directiva este martes 11

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inició sus actividades este lunes por la mañana. Sin embargo, la sesión quedó suspendida y se retomará este martes a las 11:00 a. m. para elegir a su Mesa Directiva.

Congreso: Cámara de Diputados instala hoy su Comisión de Ética
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La Cámara de Diputados inició este lunes 10 de agosto la sesión de instalación de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo anual de sesiones 2026 - 2027. La reunión comenzó a las 11:00 horas en la sala Fabiola Salazar, dentro del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, según la agenda oficial del Congreso de la República.

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Sin embargo, la sesión quedó suspendida y se retomará este martes a las 11:00 a. m. para elegir a su Mesa Directiva, la cual incluye los cargos de presidente, vicepresidente y secretario entre sus integrantes.

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Previamente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la conformación de este grupo integrado por Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Sadith Pérez Quispe (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

El objetivo principal de este grupo de trabajo es supervisar la conducta de los diputados y asegurar que cumplan con los principios y deberes que exige el cargo en el Parlamento.

Distribución de integrantes en las comisiones del Congreso

El pasado 5 de agosto, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la cantidad de legisladores que forman parte de las dieciséis comisiones ordinarias legislativas para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

Los siete grupos de trabajo con 26 integrantes son Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Por otro lado, las nueve comisiones integradas por 20 diputados corresponden a Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

La junta también definió el número de miembros para las comisiones ordinarias no legislativas del mismo periodo anual. La Comisión de Acusaciones Constitucionales cuenta con 26 miembros. En tanto, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo tiene 6 integrantes, al igual que la Comisión de Ética.

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