ERM 2026: Partidos políticos y candidatos tienen plazo hasta el 11 de septiembre para presentar su información financiera. | Difusión

ERM 2026: Partidos políticos y candidatos tienen plazo hasta el 11 de septiembre para presentar su información financiera. | Difusión

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que el próximo 11 de septiembre vencerá el plazo definitivo para que las organizaciones políticas y los postulantes entreguen el primer reporte sobre el dinero recibido y gastado durante la campaña de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El documento oficial detalla que este primer informe debe incluir obligatoriamente todos los aportes, ingresos y gastos efectuados entre el 7 de enero de 2026 y el 5 de septiembre de 2026.

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La norma alcanza a las organizaciones políticas, a las personas candidatas cuyas postulaciones hayan sido inscritas formalmente ante los Jurados Electorales Especiales, y a sus respectivos responsables de campaña.

Sin embargo, las personas que postulan al cargo de consejero regional o regidor municipal no están obligadas a realizar esta presentación, lo cual subraya el carácter estricto de la medida para el resto de los cargos.

Canales y modalidades de presentación

La ONPE habilitó dos canales oficiales para la entrega de la información. Por un lado, los candidatos pueden utilizar de forma digital el Portal Digital de Financiamiento, conocido como PDF Claridad.

Por otro lado, existe la alternativa de entregar los documentos de manera física en las mesas de partes de la sede central ubicada en el Cercado de Lima, así como en las distintas Oficinas Regionales de Coordinación y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales desplegadas a nivel nacional.

La presentación de estos estados es una exigencia legal imperativa. Ante cualquier intento de omisión, el marco legal advierte que "su incumplimiento genera responsabilidad administrativa y las sanciones previstas en la normativa electoral vigente". Además, dicha medida fomenta la transparencia ante la ciudadanía y el control de los recursos económicos que se utilizan en la contienda electoral.