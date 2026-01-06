Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según el CISMID

Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un eventual terremoto de gran magnitud. | Foto: composición LR/Paz Inmobiliaria/Servindi

La ciudad de Lima, ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, convive con una amenaza latente tras casi tres siglos de “silencio sísmico”, un periodo que incrementa la probabilidad de un gran terremoto. La capital peruana concentra millones de habitantes y cuenta con una infraestructura vulnerable en algunas zonas ante un evento de gran magnitud. No obstante, no todos los distritos enfrentan el riesgo en igualdad de condiciones. Algunos han reforzado las normas de construcción y los planes de prevención, lo que los hace estar mejor preparados frente a un eventual sismo.

Por ello, es importante tener en cuenta que muchos habitantes de la capital peruana viven en distritos que presentan mejores condiciones de seguridad ante un eventual sismo, ya sea por la calidad de sus suelos, el tipo de edificaciones o los planes de prevención implementados por las autoridades locales.

¿Cuáles son los 9 distritos más seguros de Lima según el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID - UNI)?

Según el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), existen distritos en Lima que, gracias a sus características geológicas, ofrecen mayor estabilidad y seguridad frente a sismos de gran magnitud.

Los siguientes distritos se destacan por tener suelos más sólidos y rocosos, lo que les confiere una mayor capacidad para soportar los efectos de un terremoto:

Breña

Centro de Lima

Jesús María

Lince

Magdalena

Miraflores

Pueblo Libre

San Isidro

San Miguel

Distritos menos seguros ante un terremoto

Por otro lado, el CISMID también ha identificado distritos que presentan un mayor riesgo debido a sus características geológicas, como suelos blandos o inestables. Estos son los 11 distritos menos seguros: