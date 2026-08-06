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El hombre que encontró a su familia biológica 65 años después de ser abandonado: "Siento compasión por mi madre, hizo lo que pudo"

Su búsqueda comenzó tras convertirse en padre, aunque los registros de adopción eran escasos. Un informe policial y la intervención de una agente jugaron un papel crucial en su investigación.

David Stevenson, británico de 65 años, descubre su historia familiar tras ser adoptado al nacer.
David Stevenson, británico de 65 años, descubre su historia familiar tras ser adoptado al nacer. | Foto: Composición LR | BBC
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Durante 65 años, David Stevenson convivió con una incógnita que marcó su vida: conocer el origen de su historia. Abandonado cuando era un recién nacido y adoptado poco después, el británico consiguió reconstruir parte de su pasado gracias a una investigación apoyada en pruebas de ADN y documentos históricos.

El hallazgo no solo le permitió conocer a sus familiares maternos, sino también comprender las circunstancias que rodearon su nacimiento. Lejos de culpar a su madre biológica, David aseguró para la BBC: "Pero no siento más que compasión por ella. Era difícil para las chicas en los años 50 y 60 ser madres solteras. Creo que hizo lo que pudo".

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La búsqueda que duró décadas

David explicó que durante años intentó averiguar quiénes eran sus padres biológicos, pero los registros de adopción apenas contenían información útil. Al recordar ese proceso, afirmó que "fue como encontrar una aguja en un pajar", debido a la escasez de pistas.

La investigación dio un giro cuando su esposa encontró un informe policial que permitió localizar a la agente que lo rescató siendo un bebé. Ese testimonio aportó nuevos datos sobre el día en que fue encontrado y abrió el camino para continuar la búsqueda.

Finalmente, el programa 'Long Lost Family' logró identificar a su madre biológica mediante análisis de ADN e investigación genealógica. David recordó ese momento con emoción al señalar: "El programa logró un gran avance al identificar quién era mi madre biológica, mediante análisis de ADN e investigación genealógica, lo cual es asombroso".

Julie y David Stevenson son pareja desde el 2002.

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¿Cómo fue el emotivo reencuentro?

La investigación permitió a David conocer a la hermana de su madre, Maryanne, y a varios primos en Rotterdam. Sobre ese encuentro, expresó: "La familia me ha recibido con los brazos abiertos y son gente encantadora. Fue un placer conocerlos".

Además del reencuentro, las pruebas genéticas revelaron nuevos detalles sobre sus raíces, como el origen indonesio de su bisabuela. Ese descubrimiento le ayudó a comprender mejor su historia familiar y a llenar parte del vacío que había sentido desde niño.

Aunque todavía desconoce la identidad de su padre biológico, David considera que el viaje valió la pena. Como él mismo resumió al final de su búsqueda: "Es enormemente gratificante comprender de dónde vengo. Aunque todavía queda algo de mi lado paterno por investigar".

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