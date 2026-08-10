Hombre en presunto estado de ebriedad agrede a mujer, lo detienen y golpea a policía en la cara en Los Olivos
Kevin Flores (29) fue captado golpeando a una mujer. Tras ser intervenido, desató su ira contra un efectivo policial, a quien le lanzó un manotazo y le escupió en la cara. El hombre permanece detenido en la Depincri del distrito.
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Un hombre que fue intervenido tras ser acusado de agredir a una mujer en Los Olivos fue captado golpeando e insultando a un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según información preliminar, el sujeto, identificado como Kevin Flores (29), se habría encontrado en presunto estado de ebriedad al momento de cometer estos actos violentos.
Los hechos quedaron registrados en varios videos y ya son investigados por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito, donde Flores permanece detenido mientras se esclarece el caso, según informó ATV Noticias.
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Imágenes captan agresión contra mujer
De acuerdo con un reportaje difundido por el medio, Flores primero insultó y persiguió a una mujer que caminaba junto a su sobrino por una zona de Los Olivos. Las víctimas corrieron para refugiarse en una vivienda familiar, pero el hombre fue detrás de ellos y para ingresar al inmueble agredió a la dueña con un golpe en la cabeza.
Ya al interior, según testimonios recogidos por ATV, el hombre habría agredido a la fémina y el menor con un correazo. Los gritos de los afectados a raíz de la agresión alertaron a los vecinos, quienes terminaron sacando por la fuerza al hombre de la vivienda. Sin embargo, el registro de la violencia no terminó aquí.
Hombre también atacó a policía que lo detuvo
En otras imágenes captadas desde el interior de un vehículo policial, se observa que el mismo sujeto desata su ira contra uno de los agentes que custodiaba su traslado a la comisaría del sector. Flores lanza un manotazo contra el rostro del efectivo que iba como copiloto de la unidad y le escupe en la cara mientras lo insulta: “Serrano re***”, se le escucha decir. Tras los hechos, permanece detenido y las investigaciones del caso determinarán su responsabilidad.