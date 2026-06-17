HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Portugal vs RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026
Portugal vs RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026     Portugal vs RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026     Portugal vs RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026     
EN VIVO

Caso Carhuancho: Sigue la persecución a jueces y fiscales | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Día del Padre: Pensionistas de la ONP fortalecen lazos familiares aprendiendo herramientas digitales

Adultos mayores de la casa Yuyaq fueron capacitados en inteligencia artificial y alfabetización digital y lograron crear imágenes con sus padres ausentes.

Adultos mayores fortalecen lazos familiares aprendiendo herramientas digitales
Adultos mayores fortalecen lazos familiares aprendiendo herramientas digitales
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Qué harías por volver a abrazar a quien te dio la vida? En víspera del Día del Padre, los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) encontraron en la tecnología una manera de sentir nuevamente cerca a quienes más aman. Gracias a las herramientas digitales que aprendieron a utilizar en Yuyaq Casa del Pensionista, este miércoles pueden revivir esos abrazos con la inteligencia artificial y usar las videollamadas para conversar con sus hijos que viven lejos.

La ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, resaltó la acogida de dichos talleres de alfabetización digital, que contaron con la participación de 1.643 adultos mayores en el 2025, quienes aprendieron sobre computación y uso de celulares inteligentes.

TE RECOMENDAMOS

¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De esta manera, la entidad fortalece los vínculos familiares e impulsa la autonomía de los pensionistas, que ahora podrán desenvolverse mejor en un mundo cada vez más conectado.

PUEDES VER: ONP: El derecho y los beneficios que todo cónyuge o conviviente de un pensionista fallecido tiene de por vida

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando los participantes aprendieron a utilizar herramientas de inteligencia artificial para recrear imágenes junto a familiares ausentes. Al verse nuevamente abrazados a sus padres, esposos o seres queridos que ya no están físicamente con ellos, las emociones afloraron de inmediato, como en el caso de don Máximo Guadalupe, quien logró una foto familiar conmovedora. Sonrisas, silencios y lágrimas se mezclaron en una experiencia que les permitió reencontrarse, aunque fuera por unos instantes, con recuerdos profundamente significativos al lado de sus seres queridos, como le ocurrió a José Vasquez.

Es el caso de Lydia Huarcaya (74). Para ella, lo aprendido no termina en el aula. Al regresar a casa, comparte cada nuevo conocimiento con su padre de 93 años, también pensionista y exprofesor. Este miércoles los roles se han invertido: es ella quien le enseña a aprovechar las ventajas del mundo digital, una forma de devolver, con cariño y gratitud, todo lo que recibió de él durante años.

María San Miguel (75) encontró en su celular una herramienta de tranquilidad. Ahora puede monitorear las cámaras de seguridad de su vivienda desde cualquier lugar y se siente más protegida y segura.

Para César Camminati (89), la alfabetización digital significó acortar miles de kilómetros. Este miércoles mantiene videollamadas frecuentes con su hijo, que reside en el extranjero. Cada conversación se ha convertido en un momento invaluable que fortalece sus lazos familiares y le permite sentirse más cerca de él, pese a la distancia.

Asimismo, Gloria (72) y José (76) han encontrado en la tecnología una herramienta para fortalecer su independencia e impulsar sus emprendimientos. Con sus celulares toman mejores fotografías, utilizan aplicativos y aprovechan nuevos recursos que les permiten desenvolverse con mayor confianza.

Son historias diferentes, pero con un mismo resultado: más autonomía, más seguridad, más confianza y una conexión más cercana con quienes forman parte de sus vidas.

Gastón Remy, jefe de la ONP, destacó: “La experiencia de la Casa Yuyaq demuestra que la alfabetización digital no consiste únicamente en aprender a usar un teléfono inteligente o una computadora. Significa reducir brechas, fortalecer la autoestima, mejorar la calidad de vida y demostrar que nunca es tarde para seguir aprendiendo”.

Porque cuando existe la voluntad de crecer, la edad deja de ser un límite y porque, a veces, un simple clic puede convertirse en ese abrazo que parecía imposible recuperar.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
ONP: El derecho y los beneficios que todo cónyuge o conviviente de un pensionista fallecido tiene de por vida

ONP: El derecho y los beneficios que todo cónyuge o conviviente de un pensionista fallecido tiene de por vida

LEER MÁS
ONP inicia pago de pensiones a domicilio desde el 15 de junio: revisa las fechas de entrega por distritos

ONP inicia pago de pensiones a domicilio desde el 15 de junio: revisa las fechas de entrega por distritos

LEER MÁS
ONP paga pensiones a domicilio desde hoy: ¿cómo acceder al servicio gratuito? Conoce AQUÍ si eres uno de los beneficiarios

ONP paga pensiones a domicilio desde hoy: ¿cómo acceder al servicio gratuito? Conoce AQUÍ si eres uno de los beneficiarios

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“No va a existir el invierno”: ENFEN revela qué pasará con el clima en Lima y Callao

“No va a existir el invierno”: ENFEN revela qué pasará con el clima en Lima y Callao

LEER MÁS
Fuerte incendio afecta galerías en el emporio comercial de Gamarra: más de 10 unidades atienden la emergencia

Fuerte incendio afecta galerías en el emporio comercial de Gamarra: más de 10 unidades atienden la emergencia

LEER MÁS
Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

LEER MÁS
Temblor se sintió en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Callao, según IGP

Temblor se sintió en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Callao, según IGP

LEER MÁS
Vía rápida Próceres-Wiesse, obra multimillonaria de la MML, enfrenta riesgo de sobrecostos y no estaría lista para noviembre

Vía rápida Próceres-Wiesse, obra multimillonaria de la MML, enfrenta riesgo de sobrecostos y no estaría lista para noviembre

LEER MÁS
Avalancha en nevado Tocllaraju deja dos extranjeros fallecidos y despliegan helicóptero de rescate

Avalancha en nevado Tocllaraju deja dos extranjeros fallecidos y despliegan helicóptero de rescate

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025